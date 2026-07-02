मुंबई में आज रात भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, समुद्र में उठेंगी 4.27 मीटर ऊंची लहरें, BMC अलर्ट पर

Mumbai Weather Update: मुंबई में लगातार तीन दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। प्रभादेवी, परेल, दादर, माटुंगा, कुर्ला, अंधेरी, चेंबूर, किंग्स सर्कल, मुलुंड समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई। इससे लोगों को आवागमन में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी ट्रैफिक की रफ्तार धीमी है। शहर की कई प्रमुख सड़कें जलमग्न है। उधर, मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी बारिश का असर दिख रहा है। इस बीच, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने गुरुवार को मुंबई और उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, साथ ही रात और शुक्रवार सुबह के समय बहुत ज्यादा भारी बारिश की भी संभावना जताई है।