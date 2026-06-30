राज ठाकरे को IPS विश्वास नांगरे पाटिल का करारा जवाब, कहा- RSS इवेंट में कोई सर्विस रूल नहीं तोड़ा

नागपुर पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा, "मैंने जो कुछ भी कहा, वह पूरी तरह कानून के दायरे में था। मैंने आचरण संबंधी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। यह कार्यक्रम 19 अप्रैल को सानपाड़ा में आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम के लिए मुझे कई प्रतिष्ठित लोगों ने आमंत्रित किया था और वह निमंत्रण आज भी मेरे पास सुरक्षित है। कार्यालय का काम खत्म होने के बाद रात करीब साढ़े आठ बजे मैं वहां पहुंचा था। यह कार्यक्रम योग और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए था।“