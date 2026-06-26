26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

राज ठाकरे से मिला जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल, मलाड के जिरे टोप विवाद पर मांगी माफी

Malad Shivaji Maharaj Jire Top Jain Row: मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के जिरे टोप पर जैन समाज का झंडा लगाने के विवाद के बाद जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राज ठाकरे से मुलाकात की है और लिखित माफीनामा सौंपा है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jun 26, 2026

Raj Thackeray on Malad Jain community

जिरे टोप विवाद के बाद राज ठाकरे से मिला जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल (Photo: X/IANS)

Raj Thackeray on Jain community: मुंबई के मालाड इलाके में कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के जिरे टोप (पगड़ी) पर जैन समाज का झंडा लगाए जाने के चलते बड़ा विवाद हो गया था। जिसके बाद मलाड पूर्व के जैन समाज के संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे से उनके शिवाजी पार्क स्थित आवास 'शिवतीर्थ' पर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पूरे घटनाक्रम को लेकर खेद जताया और लिखित माफीनामा सौंपा।

जैन समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी समाज या छत्रपति शिवाजी महाराज की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न होने देने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का भरोसा भी दिया।

राज ठाकरे ने क्या कहा?

मुलाकात के दौरान राज ठाकरे ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में आकर समाजों के बीच विवाद पैदा नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा, जैन समाज को सियासी दलों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वह केवल आपका इस्तेमाल कर रहे है। जैन समाज को भड़का रहे हैं। अगर आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं तो मराठी लोगों की भी हो सकती हैं।

राज ठाकरे ने आगे कहा, "अगर आपकी सोसायटी में कोई आता है तो उसका स्वागत कीजिए, लेकिन सफेद पट्टियां बनाकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे बेवजह विवाद खड़े हो रहे हैं। आप उनके लिए कारपेट बिछाइए। व्यापारी हैं, व्यापार कीजिए और शांति से जीवन बिताइए। आज तक महाराष्ट्र में जैन समुदाय को कभी किसी ने परेशान किया है क्या?”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनसे प्रमुख ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से मराठी और जैन समाज के बीच अनावश्यक तनाव पैदा हो रहा है। ऐसे विवाद तुरंत बंद होने चाहिए और मराठी अस्मिता का सम्मान हर हाल में बनाए रखा जाना चाहिए।

शांत हुआ मालाड का विवाद

वहीं, प्रतिनिधिमंडल ने राज ठाकरे से मुलाकात के दौरान पूरे घटनाक्रम पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय या छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता का अपमान करना उनका उद्देश्य नहीं था। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी और सभी समाजों के बीच भाईचारा एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

जैन समाज की ओर से लिखित माफीनामा सौंपे जाने के बाद अब इस विवाद के शांत होने की बात कही जा रही है।

‘यह सिर्फ सफेद पट्टी का नहीं, मराठी बनाम बाहरी का मुद्दा है’, जैन समुदाय को लेकर ये क्या बोल गए मनसे नेता

ये भी पढ़ें
MNS on Jain White Line

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jun 2026 04:57 pm

Published on:

26 Jun 2026 04:55 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / राज ठाकरे से मिला जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल, मलाड के जिरे टोप विवाद पर मांगी माफी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘रजनीकांत को CM विजय से जलन?’ विष्णु विशाल बोले- थलाइवर को सफाई देना पड़ा, ये दर्दनाक बात है

Vishnu Vishal and Rajinikanth
टॉलीवुड

‘स्टिक के सहारे शूटिंग, व्हीलचेयर तक पहुंचा दर्द’, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी पर छलका एक्ट्रेस तनाज ईरानी का दर्द

Tannaz Irani
TV न्यूज

केतन हत्याकांड: बाल नहीं थे, इसलिए ले ली जान? पुलिस से बताया केस का अपडेट

Lohagad Fort Case
राष्ट्रीय

26/11 के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकी कसाब की कहानी Prahaar फिर होगी पर्दे पर जिंदा! टीजर रिलीज से फैंस के बीच चर्चा में

Prahaar The Ujjwal Nikam Story
मनोरंजन

सिर्फ गंजापन नहीं, केतन के हकलाने से भी चिढ़ती थी सिया? पिता बोले- पसंद नहीं था तो मना कर देती

Ketan Agarwal murder Siya Goyal
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.