26/11 के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकी कसाब की कहानी Prahaar फिर होगी पर्दे पर जिंदा! टीजर रिलीज से फैंस के बीच चर्चा में

इतना ही नहीं, हमलों के दौरान कसाब और उसके साथी अबू इस्माइल ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर अंधाधुंध गोलीबारी की और बाद में दोनों पुलिस से भिड़े, जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। इसी कार्रवाई के दौरान तुकाराम ओंबले ने अपनी जान की परवाह किए बिना कसाब को जीवित पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। ओंबले इस संघर्ष में शहीद हो गए, लेकिन कसाब का जिंदा पकड़ा जाना जांच के लिए निर्णायक साबित हुआ और जांच के बाद कसाब पर भारत में मुकदमा चला। दरअसल, उज्ज्वल निकम ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में अदालत से उसे हत्या, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकवाद समेत कई गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया और फांसी की सजा करवाई।