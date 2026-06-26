क्या ‘Eetha’ में चलेगा भोजपुरी मैजिक? अक्षरा सिंह की कास्टिंग ने बढ़ाया फिल्म का क्रेज

Akshara Singh cast in upcoming movie Eetha: भोजपुरी जगत के स्टार्स का दायरा अब क्षेत्रीय फिल्मों तक सीमित नहीं रह गया है। पिछले कुछ सालों में कई भोजपुरी स्टार्स ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। बता दें, इसी कड़ी में एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नाम भी सुर्खियों में है। अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आने के बाद अब उन्हें मैडॉक फिल्म्स की नई फिल्म 'ईठा' में भी लीड रोल मिली है, जिसमें श्रद्धा कपूर अहम किरदार निभा रही हैं।