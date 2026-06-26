26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

क्या ‘Eetha’ में चलेगा भोजपुरी मैजिक? अक्षरा सिंह की कास्टिंग ने बढ़ाया फिल्म का क्रेज

Akshara Singh cast in upcoming movie Eetha: फिल्म 'ईठा' में भोजपुरी मैजिक की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। खासकर जब बात हो अक्षरा सिंह की कास्टिंग की, तो फिल्म का क्रेज काफी बढ़ जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अक्षरा सिंह की कास्टिंग ने 'ईठा' में भोजपुरी मैजिक को और भी मजबूत बना दिया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jun 26, 2026

Akshara Singh and Eetha

Akshara Singh and Eetha (this photo from x: @YashSon72621632/@AlwaysBollywood)

Akshara Singh cast in upcoming movie Eetha: भोजपुरी जगत के स्टार्स का दायरा अब क्षेत्रीय फिल्मों तक सीमित नहीं रह गया है। पिछले कुछ सालों में कई भोजपुरी स्टार्स ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। बता दें, इसी कड़ी में एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नाम भी सुर्खियों में है। अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आने के बाद अब उन्हें मैडॉक फिल्म्स की नई फिल्म 'ईठा' में भी लीड रोल मिली है, जिसमें श्रद्धा कपूर अहम किरदार निभा रही हैं।

अक्षरा की बॉलीवुड में मौजूदगी को लेकर चर्चाएं तेज

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के गाने 'घिस घिस घिस' में अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया। गाने को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसके बाद अक्षरा की बॉलीवुड में मौजूदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। अब उनकी अगली फिल्म 'ईठा' को लेकर भी फैंस की उत्सुकता बढ़ती दिखाई दे रही है।

इसमें मजेदार बात ये है कि श्रद्धा कपूर की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्त्री 2' में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का गाना 'आई नई' भी बहुत फेमस हुआ था। ऐसे में माना जा रहा है कि 'ईठा' में अक्षरा सिंह की मौजूदगी उत्तर भारत के दर्शकों के बीच फिल्म की पहुंच को और मजबूत कर सकती है। हालांकि, फिल्म की कामयाबी का फैसला इसकी कहानी, डायरेक्शन और फैंस की प्रतिक्रिया पर ही निर्भर करेगा।

स्टार की मजबूत फैन फॉलोइंग यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में

बता दें, बीते कुछ सालों में बॉलीवुड ने क्षेत्रीय स्टार्स को बड़े लेवल पर मौका देना शुरू किया है। रवि किशन, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और अब अक्षरा सिंह जैसे स्टार इस बदलाव की मिसाल बन रहे हैं। इन स्टार की मजबूत फैन फॉलोइंग यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में पहले से मौजूद है, जिसका असर फिल्मों की शुरुआती कमाई और चर्चा पर भी देखने को मिलता है।

भोजपुरी कलाकारों की बढ़ती भागीदारी केवल कास्टिंग तक सीमित नहीं

फिल्म ट्रेड से जुड़े जानकारों का मानना है कि बड़े बैनर अब अलग-अलग भाषाओं को फैंस तक जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी कलाकारों की बढ़ती भागीदारी केवल कास्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पैन इंण्डिया तक पहुंचने की कोशिश का हिस्सा भी मानी जा रही है। अब सभी की नजरें 'ईठा' पर टिकी हैं। देखना मजेदार होगा कि क्या अक्षरा सिंह की एंट्री फिल्म के लिए वही सकारात्मक माहौल बना पाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

26 Jun 2026 02:30 pm

Hindi News / Entertainment / क्या ‘Eetha’ में चलेगा भोजपुरी मैजिक? अक्षरा सिंह की कास्टिंग ने बढ़ाया फिल्म का क्रेज

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘केतन अग्रवाल को पहले ही समझ क्यों नहीं आया?’, दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने सिया गोयल केस पर कही बड़ी बात

Ketan Agarwal Murder Case
मनोरंजन

केतन अग्रवाल हत्याकांड पर कंगना रनौत का फूटा गुस्सा, बच्चों के पाप और माता-पिता की परवरिश पर दिया बयान

Kangana ranaut reacts to ketan agrawal murder case said Parents upbringing not bad Blamed social media
बॉलीवुड

सिर्फ फिल्म नहीं, एक जरूरी सवाल है ‘द इंडिया स्टोरी’, टीजर में दिखा कैसे थाली में परोसा जा रहा है जहर

The India Story Teaser Out
बॉलीवुड

भरत तिवारी एनकाउंटर पर फूटा कवि कुमार विश्वास का गुस्सा, बोले- सबको योगी आदित्यनाथ बनना है

Kumar Vishwas On Bharat Tiwari Encounter
मनोरंजन

‘सरकार सब्सिडी वाला मास्क देगी’, Shekhar Suman के तंज ने सोशल मीडिया पर छेड़ी बड़ी बहस

Shekhar Suman
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.