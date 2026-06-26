सोनाली कुलकर्णी का खुलासा, बोलीं- ‘तब्बू की जीत पर हुई थी जलन, लगा ‘इंडस्ट्री कनेक्शन’ की वजह से मिला नेशनल अवॉर्ड

Sonali Kulkarni: 90 के दशक की 'कुली नंबर 1' और 'जीत' जैसी फिल्मों से बतौर कमर्शियल स्टार के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली तब्बू को 1997 में, तब्बू को गुलजार की फिल्म 'माचिस' में जबरदस्त एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पहला नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड मिला था और ये फिल्म उनके एक्टिंग करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। जहां, एक और 'माचिस' फिल्म की सफलता ने तब्बू की बेहतरीन एक्टिंग को दिखाया। वहीं, उस दौर की उम्दा एक्ट्रेसेस की रेस में सोनाली कुलकर्णी भी शामिल थीं जिन्हें अमोल पालेकर की फिल्म 'दायरा' के दमदार रोल के लिए काफी तारीफें मिली थीं। हाल ही में अपने उस दौर को याद करते हुए सोनाली ने बताया कि नेशनल अवॉर्ड नहीं मिलने के बाद उन्हें अपना करियर खतरे में नजर आने लगा था। उन्होंने माना कि ये अवॉर्ड न मिलने पर उन्हें गुस्सा और निराशा महसूस हुई थी।