Raja Shivaji OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरगाथा , जानिए कहां देख सकेंगे ‘राजा शिवाजी’

Raja Shivaji OTT Release: मराठा साम्राज्य के संस्थापक और भारत के महानतम योद्धाओं में गिने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राजा शिवाजी' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है। सिनेमाघरों में रिलीज के बाद जिन दर्शकों ने यह ऐतिहासिक फिल्म नहीं देखी थी, उनके लिए अब इसे घर बैठे देखने का मौका है। अभिनेता रितेश देशमुख ने इस फिल्म में न सिर्फ मुख्य भूमिका निभाई है बल्कि निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाली है। फिल्म को भव्य सेट, शानदार युद्ध दृश्यों और दमदार कलाकारों के साथ बड़े स्तर पर तैयार किया गया है।