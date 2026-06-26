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Raja Shivaji OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरगाथा , जानिए कहां देख सकेंगे ‘राजा शिवाजी’

Raja Shivaji OTT Release: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। फिल्म कब और कहां देख सकेंगे, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 26, 2026

Raja Shivaji OTT Release

Raja Shivaji OTT Release (सोर्स- IMDb)

Raja Shivaji OTT Release: मराठा साम्राज्य के संस्थापक और भारत के महानतम योद्धाओं में गिने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राजा शिवाजी' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है। सिनेमाघरों में रिलीज के बाद जिन दर्शकों ने यह ऐतिहासिक फिल्म नहीं देखी थी, उनके लिए अब इसे घर बैठे देखने का मौका है। अभिनेता रितेश देशमुख ने इस फिल्म में न सिर्फ मुख्य भूमिका निभाई है बल्कि निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाली है। फिल्म को भव्य सेट, शानदार युद्ध दृश्यों और दमदार कलाकारों के साथ बड़े स्तर पर तैयार किया गया है।

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'राजा शिवाजी'

इतिहास और पीरियड ड्रामा पसंद करने वाले दर्शकों के लिए अच्छी खबर है कि 'राजा शिवाजी' अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में स्ट्रीम हो रही है। फिल्म शिवाजी महाराज के बचपन से लेकर उनके एक महान शासक बनने तक के सफर को बड़े पर्दे की भव्यता के साथ दिखाती है।

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी के भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक साहसी और दूरदर्शी बालक अपने अदम्य साहस, रणनीति और नेतृत्व क्षमता के दम पर इतिहास रचता है। कहानी केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजमाता जीजाबाई द्वारा दिए गए संस्कारों, शिक्षा और हिंदवी स्वराज के सपने को भी प्रमुखता से सामने लाती है। फिल्म में शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को सिनेमाई अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है।

दमदार स्टारकास्ट

फिल्म में रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नजर आते हैं। वहीं संजय दत्त ने अफजल खान का किरदार निभाया है। अभिषेक बच्चन संभाजी शाहजी भोसले, विद्या बालन खदीजा सुल्ताना, जेनेलिया देशमुख सईबाई और भाग्यश्री राजमाता जीजाबाई के किरदार में दिखाई देती हैं। इसके अलावा महेश मांजरेकर, अमोल गुप्ते और जितेंद्र जोशी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं।

रितेश देशमुख के लिए खास फिल्म

'राजा शिवाजी' रितेश देशमुख के करियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। अभिनय के साथ निर्देशन की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने इस ऐतिहासिक कहानी को बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिल्म में युद्ध के दृश्य, भव्य लोकेशन, कॉस्ट्यूम और सिनेमैटोग्राफी इसकी सबसे बड़ी खूबियों में गिने जा रहे हैं।

आगे क्या करेंगे रितेश?

फिल्म के अलावा रितेश देशमुख इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा में हैं। वो जल्द ही रियलिटी शो 'लॉक अप: सच्चा या सज़ा' के दूसरे सीजन में नजर आएंगे। इसके साथ ही उनकी मच अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' भी जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

अगर आप भारतीय इतिहास, वीरता और भव्य पीरियड ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो 'राजा शिवाजी' आपके वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखी जा सकती है।

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Published on:

26 Jun 2026 12:35 pm

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