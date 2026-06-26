फ्लॉप फिल्मों के बावजूद कैसे टिके रहे अर्जुन कपूर? एक्टर ने बताया करियर में सर्वाइव करने का फॉर्मूला

बता दें, बॉक्स ऑफिस पर लगातार मिली नाकामयाबी के कारण अर्जुन कपूर को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा और कई बार उनकी फिल्मों के चयन और एक्टिंग को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन इन सबके बीच उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अर्जुन का मानना रहा है कि किसी भी स्टार्स के लिए सफलता और असफलता दोनों सफर का हिस्सा हैं। अगर कोई सिर्फ हिट फिल्मों के आधार पर अपने करियर को आंकने लगे, तो वो आगे बढ़ने का साहस खो सकता है।