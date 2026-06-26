राजकुमार संतोषी के साथ था ममता कुलकर्णी का अफेयर, बाद में उत्पीड़न के लगाए आरोप, सीनियर जर्नलिस्ट ज्योति वेंकटेश का खुलासा

Mamta Kulkarni-Rajkumar Santoshi Affair: 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में वरिष्ठ फिल्म पत्रकार ज्योति वेंकटेश ने एक इंटरव्यू में ऐसा दावा किया, जिसने बॉलीवुड के पुराने किस्सों को फिर से चर्चा में ला दिया। उनका कहना है कि फिल्म 'चाइना गेट' की शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी और निर्देशक राजकुमार संतोषी के बीच नजदीकियां थीं और दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और फिल्म की शूटिंग खत्म होने के साथ ही दोनों अलग हो गए।