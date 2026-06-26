राजकुमार संतोषी के साथ था ममता कुलकर्णी का अफेयर, बाद में उत्पीड़न के लगाए आरोप, सीनियर जर्नलिस्ट ज्योति वेंकटेश का खुलासा

Mamata Kulkarni-Rajkumar Santoshi Affair (सोर्स- IMDb)
Mamta Kulkarni-Rajkumar Santoshi Affair: 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में वरिष्ठ फिल्म पत्रकार ज्योति वेंकटेश ने एक इंटरव्यू में ऐसा दावा किया, जिसने बॉलीवुड के पुराने किस्सों को फिर से चर्चा में ला दिया। उनका कहना है कि फिल्म 'चाइना गेट' की शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी और निर्देशक राजकुमार संतोषी के बीच नजदीकियां थीं और दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और फिल्म की शूटिंग खत्म होने के साथ ही दोनों अलग हो गए।
ज्योति वेंकटेश ने 'हिंदी रश' से बातचीत में बताया कि फिल्म की शूटिंग मैसूर में हो रही थी। उनके मुताबिक, ममता कुलकर्णी शूटिंग के अलावा अपने होटल के कमरे से बहुत कम बाहर निकलती थीं। उन्होंने अनुमान जताया कि संभवतः ऐसा राजकुमार संतोषी की सलाह पर किया जा रहा था। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई।
बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। इसके बाद खबरें सामने आईं कि ममता को फिल्म से बाहर कर दिया गया था। बाद में उनका नाम दोबारा फिल्म से जुड़ा और इस पूरे घटनाक्रम ने काफी विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि उस समय इन खबरों पर अलग-अलग तरह के दावे किए गए और किसी भी पक्ष ने सभी आरोपों की साफ पुष्टि नहीं की।
फिल्म रिलीज होने के बाद ममता कुलकर्णी ने राजकुमार संतोषी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अभिनेत्री का कहना था कि शूटिंग के दौरान उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और फिल्म में जानबूझकर उनका स्क्रीन टाइम भी कम कर दिया गया। इन आरोपों ने उस दौर में बॉलीवुड में बड़ी बहस छेड़ दी थी।
दूसरी ओर, राजकुमार संतोषी ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा, लेकिन किसी कानूनी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा।
90 के दशक में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों को लेकर अक्सर खबरें सामने आती थीं। उसी दौरान ममता कुलकर्णी का नाम गैंगस्टर छोटा राजन के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि अभिनेत्री ने इन चर्चाओं पर कभी खुलकर सहमति नहीं जताई। बाद में उनका नाम एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स मामले में भी सामने आया, जिसमें उनके कथित पति विक्की गोस्वामी का भी जिक्र हुआ।
भारत लौटने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि ममता कुलकर्णी फिल्मों या रियलिटी शो के जरिए वापसी कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने अलग रास्ता चुना और आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। अब किन्नर अखाड़े से जुड़ने और संन्यास लेने के बाद वो एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
अब वरिष्ठ पत्रकार के ताजा दावे ने 'चाइना गेट' के दौर की पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है और इन्हें संबंधित पक्षों द्वारा आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग