Welcome To The Jungle Review: हंस-हंसकर दुख जाएगा पेट, ये कॉमेडी नहीं पागलपन है, पुराने अंदाज में लौटे अक्षय कुमार

फिल्म के डायरेक्शन की कमान अहमद खान ने संभाली है, जो इससे पहले भी कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म में कॉमेडी का पागलपन देखने को मिलता है। डायरेक्टर ने ऑडियंस को पूरी तरह से सीटों से चिपकाकर रखने वाली एक फिल्म बनाई है। फैमिली एंटरटेनर जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ देखने के लिए जा सकते हैं। फिल्म में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं लगता जो एकदम मिस फिट बैठे या फिर देखने में मजा ना आए। एक-एक सीन पर बारीकी से काम किया गया है और इसके लिए अहमद खान को पूरे नंबर मिलने चाहिए।