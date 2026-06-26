धर्मेंद्र के निधन के 6 महीने बाद कैसा है हेमा मालिनी के घर का अंदर का नजारा? तस्वीरों में दर्द हुआ बयां

Inside Hema Malini Home After Dharmendra Demise: बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी जितनी अपनी फिल्मों और क्लासिकल डांस के लिए मशहूर हैं, उतना ही खास है उनका मुंबई स्थित आलीशान आशियाना। दशकों से इस घर ने कई यादगार पल देखे हैं, लेकिन इसके अंदर की दुनिया बहुत कम लोगों ने देखी थी। अब बेटी ईशा देओल ने पहली बार अपने घर के दरवाजे खोलते हुए कई ऐसे दिलचस्प किस्से शेयर किए हैं, जिन्हें जानकर फैंस भी हैरान रह जाएंगे।