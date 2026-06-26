अलका याग्निक के लिए ‘आप अब गा नहीं सकतीं’ जैसी बातों पर फूटा इला अरुण का गुस्सा, बोलीं- दिल टूट गया है

अलका याग्निक और इला अरुण ने बॉलीवुड को कई यादगार गाने दिए हैं। दोनों की जोड़ी ने 90 के दशक में कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। 'खलनायक' का सुपरहिट गीत 'चोली के पीछे क्या है' आज भी संगीत प्रेमियों की पसंदीदा सूची में शामिल है। इसके अलावा दोनों ने 'करण अर्जुन', 'अमानत', 'नाजायज' और 'बंदिश' जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया।