सुशांत केस के बाद रिया चक्रवर्ती अपने ब्रांड का नाम ‘चुड़ैल का बदला’ क्यों रखना चाहती थीं? खुद किया खुलासा

2020 में अपने एक्स बॉयफ्रेंड और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ा और लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। पिछले साल, इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की क्लोजर रिपोर्ट से रिया को राहत मिली और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। पहले के इंटरव्यू में, वो अपने इस मुश्किल दौर का अपनी मेन्टल हेल्थ पर पड़े असर के बारे में बात कर चुकी हैं और बताया कि वो PTSD (पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) से गुजरी थीं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई में अपने घर पर मृत पाए गए थे। उनकी मौत के बाद रिया मीडिया की कड़ी जांच के दायरे में आ गईं थीं। सुशांत के पिता ने रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, पिछले साल मार्च में, एजेंसी ने क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की और रिया को इस मामले में क्लीन चिट दे दी।