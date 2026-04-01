जवानी में तब्बू को बाइक पर इस जगह लेकर जाते थे अक्षय कुमार, अभिनेत्री ने आंख मारते हुए खोला बड़ा राज

करीब 25 साल बाद साथ काम करने के सवाल पर तब्बू ने चुटकी लेते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक दोनों अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी रहे, लेकिन अब सही समय पर यह फिल्म उन्हें फिर एक साथ लेकर आई है। वहीं अक्षय कुमार ने भी माना कि इस फिल्म के जरिए उनका, तब्बू का और निर्देशक प्रियदर्शन का साथ आना खास मायने रखता है। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर इस इवेंट के वीडियोज शेयर किए गए हैं।