जवानी में तब्बू को बाइक पर इस जगह लेकर जाते थे अक्षय कुमार, अभिनेत्री ने आंख मारते हुए खोला बड़ा राज

Tabbu-Akshay Kumar Friendship Bhoot Bangla Event (सोर्स- @tahirjasus)
Tabbu-Akshay Kumar Friendship Bhoot Bangla Event: बॉलीवुड में दोस्ती और लंबे रिश्तों की कहानियां अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं, लेकिन जब दो दिग्गज कलाकार दशकों बाद एक साथ मंच साझा करें और पुराने दिनों की यादें ताजा करें, तो माहौल खास बन जाता है। हाल ही में फिल्म 'भूत बंगला' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब अक्षय कुमार और तबू ने अपनी पुरानी दोस्ती से जुड़े मजेदार किस्से साझा किए।
ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान दोनों कलाकारों की बातचीत ने न सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचा बल्कि सोशल मीडिया पर भी फैंस के बीच खास चर्चा का विषय बन गई। करीब ढाई दशक बाद साथ काम कर रहे अक्षय और तब्बू ने अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों की यादों को साझा करते हुए माहौल को हल्का-फुल्का और दिलचस्प बना दिया।
इवेंट के दौरान अक्षय कुमार ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर कई दशकों का रहा है और इस लंबे सफर में तब्बू से उनकी पहचान बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि दोनों ने अपने करियर की शुरुआत से पहले ही एक-दूसरे को जानना शुरू कर दिया था और उस समय वो साथ में डांस क्लास जाया करते थे। यह खुलासा सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।
इस बातचीत को और रोचक बनाते हुए तब्बू ने मुस्कुराते हुए एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन दिनों अक्षय कुमार उन्हें बाइक पर बैठाकर डांस क्लास तक ले जाया करते थे। उनकी इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े और माहौल तालियों से गूंज उठा। अभिनेत्री का यह हल्का-फुल्का अंदाज फैंस को काफी पसंद आया।
करीब 25 साल बाद साथ काम करने के सवाल पर तब्बू ने चुटकी लेते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक दोनों अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी रहे, लेकिन अब सही समय पर यह फिल्म उन्हें फिर एक साथ लेकर आई है। वहीं अक्षय कुमार ने भी माना कि इस फिल्म के जरिए उनका, तब्बू का और निर्देशक प्रियदर्शन का साथ आना खास मायने रखता है। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर इस इवेंट के वीडियोज शेयर किए गए हैं।
फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के साथ ही दर्शकों को इसकी कहानी की पहली झलक भी देखने को मिली। हॉरर और कॉमेडी के अनोखे मिश्रण के साथ तैयार की गई इस फिल्म में कई जाने-माने कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। फिल्म की स्टारकास्ट में परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, मनोज जोशी, असरानी और राजेश शर्मा जैसे कलाकार शामिल हैं।
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