सिर्फ फिल्म नहीं, एक जरूरी सवाल है ‘द इंडिया स्टोरी’, टीजर में दिखा कैसे थाली में परोसा जा रहा है जहर

फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्देशक चेतन डीके ने कहा, "द इंडिया स्टोरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी बातचीत है, जिसे समाज में हमें शुरू करने की जरूरत है। इस कहानी के जरिये हम पेस्टिसाइड फार्मिंग की वास्तविकता और उससे पैदा हो रहे खतरों को सामने लाना चाहते थे। ये टीजर उस बड़े मुद्दे की एक छोटी सी झलक है। हमारा उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, लोगों को सोचने पर मजबूर करना और उन्हें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना है कि आखिर उनकी थाली में क्या परोसा जा रहा है।"