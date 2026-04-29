‘द इंडिया स्टोरी’: सिर्फ फिल्म नहीं, एक चेतावनी है काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की ये फिल्म, जानें कब होगी रिलीज

The India Story Release Date: जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित, एमआईजी (MIG) प्रोडक्शन और स्टूडियोज के सहयोग से बनी और काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की दमदार एक्टिंग से सजी सामाजिक मुद्दे पर बात करने वाली ‘द इंडिया स्टोरी' 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। गौरतलब है कि चेतन डीके के निर्देशन में बनी इस फिल्म को सागर बी शिंदे ने लिखा और प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म एक गंभीर और आज के समय से जुड़े मुद्दे को दिखाती है, जो पूरे देश को प्रभावित करता है।