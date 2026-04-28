AI को लेकर आशा भोसले ने पोते चिन2 से पूछा था सवाल, निधन के 15 दिनों बाद हुआ खुलासा

Chin2 Bhosle On Asha Bhosle Death: भारतीय संगीत जगत की महान आवाज आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनकी यादें, उनका अंदाज और जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी विदाई के बाद परिवार और करोड़ों चाहने वाले गहरे दुख में हैं। इसी बीच उनके पोते चिन2 भोसले ने दादी से जुड़ी कई भावुक और अनसुनी बातें साझा की हैं, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया।