28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मौत से पहले 12 करोड़ की संपत्ति दाम में दे गए थे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, एक दर्द बना बड़ा कारण

इंडस्ट्री के वो म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंन रेखा जैसी अभिनेत्रियों के करियर को 'उमराव जान' जैसी फिल्मों से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन मौत से पहले वह वो काम करके गए, जिसे किसी को यकीन नहीं हुआ। अपनी जिंदगी भर की कमाई उन्होंने दान में दे दी थी। इसके पीछे का कारण किसी को भी हिला कर रख सकता है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 28, 2026

Bollywood music director Mohammed Zahur Khayyam donated his all property to trust for this painful reason

बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर ने दान कर दी थी अपनी संपत्ति

Bollywood News: बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां हर तरफ मुकाबला और आगे बढ़ने की पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में इसी इंडस्ट्री में एक ऐसे शख्स थे जो अपने गम से कभी बाहर ही नहीं आ पाए और उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां! हम बात कर रहे हैं "दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए..." और "कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है..." जैसे कालजयी गानों को अपनी धुनों से सजाने वाले संगीतकार मोहम्मद जहूर हाशमी की जिन्हें दुनिया खय्याम साहब ने नाम से जानती है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगभग 12 करोड़ रुपये दान में दे दी थी। जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा और गहरा दर्द छुपा था।

म्यूजिक डायरेक्टर खय्याम ने दान दी थी संपत्ति (Music Director Mohammed Zahur Khayyam)

खय्याम साहब की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। उनका जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। वह पढ़ाई का नहीं बल्कि सिनेमा का ऐसा शौक था कि वह घर छोड़कर दिल्ली अपने चाचा के पास आ गए थे। संगीत की तालीम उन्होंने हिंदू गुरुओं से ली, यही वजह थी कि वह जीवनभर सभी धर्मों का सम्मान करते रहे। करियर की शुरुआत में उन्होंने 'शर्माजी' नाम से संगीत दिया।

एक गम से तबाह हो गई थी खय्याम की दुनिया (Mohammed Zahur Khayyam Love Story)

वहीं, खय्याम ने अपनी पसंद की शादी की थी। उनकी पत्नी जगजीत कौर एक मशहूर गायिका थीं और एक रईस परिवार से ताल्लुक रखती थीं। अलग धर्म और माली हालत ठीक न होने के कारण परिवार ने विरोध किया, लेकिन दोनों ने बगावत कर निकाह कर लिया। खय्याम और जगजीत कौर शादी के 16 साल बाद तक संतान के लिए तरसते रहे। आखिरकार उनके घर बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने 'प्रदीप' रखा। खय्याम अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2012 में उनके इकलौते बेटे प्रदीप का 56 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। जवान बेटे की मौत ने खय्याम और उनकी पत्नी को अंदर तक तोड़ दिया।

मरने से पहले दान कर दी पाई-पाई (Mohammed Zahur Khayyam donated his all property)

बेटे के जाने के बाद खय्याम को अपनी धन-दौलत बेमानी लगने लगी। उन्होंने तय किया कि वह अपनी संपत्ति उन कलाकारों और टेक्नीशियन्स के काम लाएंगे जो इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हैं। अपने 90वें जन्मदिन पर खय्याम ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, यानी करीब 12 करोड़ रुपये की संपत्ति 'खय्याम प्रदीप जगजीत' (KPG) चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी।

93 साल की उम्र में खय्याम साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने के दो साल बाद उनकी पत्नी जगजीत भी चल बसीं। आज खय्याम भले ही नहीं हैं, लेकिन उनका त्याग और उनका संगीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है।

ये भी पढ़ें

पूजा भट्ट ने पिता महेश भट्ट को लेकर किया खुलासा, बताया सेट पर कैसा करते हैं व्यवहार
बॉलीवुड
Pooja Bhatt Big Revealed On Father Mahesh Bhatt Behaviour on shooting set said alway he aggressive

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Apr 2026 03:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मौत से पहले 12 करोड़ की संपत्ति दाम में दे गए थे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, एक दर्द बना बड़ा कारण

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

लड़कियों वाली हील पहनकर अक्षय कुमार ने ‘लाल परी’ पर किया डांस, फराह खान देखकर रह गईं दंग

Akshay Kumar Heel Dance
बॉलीवुड

पूजा भट्ट ने पिता महेश भट्ट को लेकर किया खुलासा, बताया सेट पर कैसा करते हैं व्यवहार

Pooja Bhatt Big Revealed On Father Mahesh Bhatt Behaviour on shooting set said alway he aggressive
बॉलीवुड

सिर्फ 15 मिनट में रिकॉर्ड हुआ ‘धुरंधर 2’ का वायरल गाना ‘जाइए सजना’, सिंगर सतिंदर सरताज ने किया खुलासा

Dhurandhar 2 Viral Song Jaiye Sajna Recorded In 15 Minutes
बॉलीवुड

Dhurandhar 2: ‘दंगल’ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर मंडराया खतरा, ‘धुरंधर 2’ दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने से बस इतने कदम दूर

Dhurandhar 2 Box Office Gross Collection
बॉलीवुड

‘मैं हेल्दी हूं, फिर भी रिस्क में’, सोहा अली खान ने ब्लड रिपोर्ट से किया खुलासा, एक्ट्रेस को है इस बीमारी का खतरा

Soha Ali Khan Heart Disease Risk
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.