‘ये सपना था, अब सच हुआ’, ‘भूत बंगला’ के 100 करोड़ क्लब में एंट्री पर इमोशनल हुईं वामिका गब्बी

मंगलवार (28 अप्रैल) को वामिका गब्बी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा: "मेरी पहली 100 करोड़ की फिल्म। @priyadarshan.official, @akshaykumar, @ektarkapoor और @f.a.a.r.a का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं… साथ ही पूरी कास्ट और क्रू का भी, जिन्होंने इस फिल्म पर भरोसा किया और अपना सब कुछ दिया। 'भूत बंगला' जितनी हमारी है, उतनी ही आपकी भी है। और दर्शकों का… इसे देखने, इसे महसूस करने और धीरे-धीरे इसके लिए जगह बनाने के लिए धन्यवाद… और मेरे लिए भी। यहां तक ​​का हर कदम मेहनत से कमाया है, सीखा है और गहराई से महसूस किया है। ये तो बस शुरुआत है… मैं आती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी और आपका मनोरंजन करती रहूंगी… हमेशा।"