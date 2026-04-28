28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

लड़कियों वाली हील पहनकर अक्षय कुमार ने ‘लाल परी’ पर किया डांस, फराह खान देखकर रह गईं दंग

Akshay Kumar Heel Dance: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने शो 'वील ऑफ फॉर्च्यून' के एपिसोड में हील पहनकर डांस करते हुए नजर आए। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 28, 2026

Akshay Kumar Heel Dance

Akshay Kumar Heel Dance (सोर्स- एक्स)

Akshay Kumar Heel Dance: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार एक बार फिर अपने मस्तीभरे अंदाज की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बार मामला किसी फिल्म का नहीं बल्कि टीवी शो के ग्रैंड फिनाले का है, जहां अक्षय कुमार ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर दर्शक हैरान भी रह गए और खुश भी। सोशल मीडिया पर उनका नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

'वील ऑफ फॉर्च्यून' में पहुंचीं फराह खान (Akshay Kumar Heel Dance)

दरअसल, लोकप्रिय गेम शो 'वील ऑफ फॉर्च्यून' के आखिर एपिसोड में अक्षय कुमार के साथ जैकलीन फर्नांडिस, भूमि पेडनेकर और फराह खान भी मौजूद थीं। शो के दौरान मजाक-मस्ती का दौर चल रहा था। तभी जैकलीन ने अक्षय से पुरानी शरारतों का हिसाब बराबर करने का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने अभिनेता को चुनौती दी कि वो हाई हील्स पहनकर एक मिनट तक डांस करें।

हील पहनकर अक्षय कुमार ने किया डांस

पहले तो अक्षय कुमार थोड़ा घबराते नजर आए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर पैर मुड़ गया तो क्या होगा। लेकिन माहौल ऐसा बना कि आखिरकार उन्हें चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। जैकलीन की मदद से अक्षय ने लाल रंग की हील्स पहनीं और फिर जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया।

हील्स पहनते ही अक्षय कुमार ने अपने मशहूर गाने 'लाल परी' पर डांस शुरू कर दिया। स्टेज पर उनका कॉन्फिडेंस देखकर सभी तालियां बजाने लगे। उन्होंने घूमकर स्टेप्स किए, बैलेंस बनाया और पूरे जोश के साथ परफॉर्मेंस दी। कुछ देर बाद फराह खान और भूमि पेडनेकर भी उनके साथ मंच पर शामिल हो गईं।

फराह खान भी अक्षय को देख रह गईं दंग (Akshay Kumar Heel Dance)

फराह खान ने अक्षय से कुछ मुश्किल फुटवर्क भी करवाया, जिसे अभिनेता ने आसानी से कर दिखाया। डांस खत्म होने के बाद फराह खान ने झुककर उनका सम्मान किया और तालियां बजाईं। वहीं अक्षय ने मजाक में कहा कि अब उन्हें समझ आया कि महिलाएं हील्स पहनकर कैसे चलती हैं।

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं। किसी ने लिखा कि 2026 में अक्षय कुमार को हील्स पहनकर डांस करते देखना उनकी कल्पना से बाहर था। वहीं कई लोगों ने कहा कि अक्षय हमेशा नए प्रयोग करने से नहीं डरते और यही बात उन्हें खास बनाती है।

अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया फिल्म 'भूत बंगला' की सफलता का आनंद ले रहे हैं। अब दर्शकों को उनकी अगली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का इंतजार है, जो जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देगी। लेकिन फिलहाल हील्स वाला यह डांस वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है।

ये भी पढ़ें

पंजाबी आ गए ओए! जिमी फॉलन के शो में पहुंचे दिलजीत दोसांझ, होस्ट को करा दिया भांगड़ा
बॉलीवुड
Diljit Dosanjh Jimmy Fallon Show

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Apr 2026 03:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / लड़कियों वाली हील पहनकर अक्षय कुमार ने ‘लाल परी’ पर किया डांस, फराह खान देखकर रह गईं दंग

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

AI को लेकर आशा भोसले ने पोते चिन2 से पूछा था सवाल, निधन के 15 दिनों बाद हुआ खुलासा

Chin2 Bhosle On Asha Bhosle Death
बॉलीवुड

‘ये सपना था, अब सच हुआ’, ‘भूत बंगला’ के 100 करोड़ क्लब में एंट्री पर इमोशनल हुईं वामिका गब्बी

Wamiqa Gabbi Bhooth Bangla Success
बॉलीवुड

मौत से पहले 12 करोड़ की संपत्ति दान में दे गए थे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, एक दर्द बना बड़ा कारण

Bollywood music director Mohammed Zahur Khayyam donated his all property to trust for this painful reason
बॉलीवुड

पूजा भट्ट ने पिता महेश भट्ट को लेकर किया खुलासा, बताया सेट पर कैसा करते हैं व्यवहार

Pooja Bhatt Big Revealed On Father Mahesh Bhatt Behaviour on shooting set said alway he aggressive
बॉलीवुड

सिर्फ 15 मिनट में रिकॉर्ड हुआ ‘धुरंधर 2’ का वायरल गाना ‘जाइए सजना’, सिंगर सतिंदर सरताज ने किया खुलासा

Dhurandhar 2 Viral Song Jaiye Sajna Recorded In 15 Minutes
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.