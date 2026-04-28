लड़कियों वाली हील पहनकर अक्षय कुमार ने ‘लाल परी’ पर किया डांस, फराह खान देखकर रह गईं दंग

Akshay Kumar Heel Dance: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार एक बार फिर अपने मस्तीभरे अंदाज की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बार मामला किसी फिल्म का नहीं बल्कि टीवी शो के ग्रैंड फिनाले का है, जहां अक्षय कुमार ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर दर्शक हैरान भी रह गए और खुश भी। सोशल मीडिया पर उनका नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।