अक्षय कुमार को देखने मॉल के एस्केलेटर की रेलिंग पर चढ़े लोग, चौंक गए खिलाड़ी कुमार, बोले- ऐसा 36 साल में पहली बार देखा

Akshay Kumar Noida Mall Crowd: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की फैन फॉलोइंग आज भी उतनी ही मजबूत है, जितनी उनके करियर के शुरुआती दिनों में थी। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब वो अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन के लिए नोएडा के एक मॉल पहुंचे। यहां उन्हें देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए कि खुद अक्षय कुमार भी हैरान रह गए।