Ahmedabad : सोला रोड की सोसाइटी में दूषित पानी से उल्टी-दस्त से 500 लोग प्रभावित

अहमदाबाद स्मार्ट सिटी अहमदाबाद में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के सोला रोड स्थित आकांक्षा सोसाइटी में कथित रूप से दूषित पेयजल की आपूर्ति के बाद बड़ी संख्या में लोग उल्टी-दस्त और पेट संबंधी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 500 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इस दौरान लगभग 40 लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस घटना के चलते महापौर हितेश बारोट ने भी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से बातचीत की। साथ ही स्थिति सुधरने तक टैंकरों से जलापूर्ति करने के लिए कहा।प्रभावित लोगों में अधिकांश ने पेट दर्द, उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायत की है। स्थानीय स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि पेयजल लाइन और ड्रेनेज लाइन में रिसाव या क्षति के कारण सीवरेज का दूषित पानी पेयजल आपूर्ति में मिल गया, जिससे जलजनित बीमारियां फैलीं।