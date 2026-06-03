ट्विशा केस- बेल्ट कार में क्यों घूमती रही? पुलिस की लापरवाही की जांच शुरू

Twisha case: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मामले (Twisha Sharma Case) में पुलिस लापरवाही को लेकर अब जांच शुरू हो चुकी है। ट्विशा के परिवार के सदस्यों और उनके वकील ने शुरआत से भोपाल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और आरोपी से मिलीभगत होने के अलावा कई गंभीर आरोप लगाए। सीबीआई की जांच में सामने आया था कि कटारा हिल्स के सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा मामले के सबसे अहम सबूत फांसी की बेल्ट (लिगेचर) को अपनी निजी कार में लेकर घूम रहे थे। अब इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है। बता दें कि,आरोपी गिरिबाला सिंह (Giribala Singh) और समर्थ सिंह (Samarth Singh) को कोर्ट द्वारा 14 दिन ज्यूडिसियल कस्टडी में भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों को भोपाल के सेंट्रल जेल में गया है।