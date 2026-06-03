मध्यप्रदेश मंडी भाव: कहीं लहसुन 18 हजार तो कहीं सोयाबीन 7 हजार पार

indore mandi bhav- मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जिले की मंडियों में भी उतार-चढ़ाव का रुख देखने को मिला। 3 जून को इंदौर की सांवेर मंडी में गेहूं 2251 से 2532 के भाव पर खरीदा गया। गौतमपुरा मंडी में सोयाबीन के भाव 6960 रहा। लहसुन 2000 रुपए प्रति क्विंटल से 15400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। काबुली चना 6390 से 8985 के भाव खरीदा गया। वहीं मक्का 1716 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसके अलवा आलू 800 रुपए प्रति क्विंटल से 1500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा गया। लाल म्र्च के भाव 8400 से 8890 चल रहे हैं। टमाटर के भाव 1200 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे हैं।