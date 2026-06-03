भोपाल एम्स में 2 तरह के कैंसर का एक ही ऑपरेशन, मिली नई जिंदगी

सर्जरी का नेतृत्व यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. देवाशीष कौशल और सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. विशाल गुप्ता ने किया। टीम में डॉ.अभिषेक चौबे, डॉ. प्रसून झा, डॉ. आदित्य सूद, डॉ. प्रवेश माथुर, डॉ. श्रीराम और डॉ. बेसिल शामिल रहे। डॉ. वैशाली वैन्डेस्कर और डॉ. आशुतोष कौशल भी टीम में थे। यूरोलॉजी विभाग हर महीने औसतन 6 से 7 किडनी कैंसर मरीजों की सर्जरी करता है। पिछले एक वर्ष में 75 किडनी कैंसर का सफल उपचार किया जा चुका है। सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी लीवर, अग्न्याशय, पित्ताशय और पित्त नलियों से जुड़े जटिल कैंसरों का उपचार करता है।