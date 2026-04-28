पूजा भट्ट ने पिता महेश भट्ट को लेकर किया खुलासा, बताया सेट पर कैसा करते हैं व्यवहार

सेट पर बातचीत के दौरान पूजा भट्ट ने अपने पिता के डायरेक्शन के पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने मजाक में बताया कि महेश भट्ट सेट पर उनके व्यवहार के बारे में बताया। उन्होंने कहा वह सेट पर बहुत सख्त रहते थे। पूजा ने हंसते हुए कहा कि जहां बाकी डायरेक्टर्स सेट पर शांति बनाए रखने के लिए "साइलेंस" बोलते थे, वहीं उनके पिता पूरी यूनिट के सामने जोर से चिल्लाते थे- "पूजा, चुप हो जाओ!" पूजा के मुताबिक, वह 19 साल की उम्र में काफी चुलबुली थीं और पिता का यह अनुशासन उन्हें फिल्म के लिए तैयार करने में मदद करता था।