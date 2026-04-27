27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

35 साल तक क्यों दूर रही रणधीर कपूर से पत्नी बबीता? एक्टर ने किया बड़े कारण का खुलासा

Randhir kapoor On Babita Separation: रणधीर कपूर ने बबीता के साथ अपनी मुश्किल शादी और 35 साल के अलगाव पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इसका बड़ा कारण बताया है कि आखिर क्यों दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 27, 2026

Randhir kapoor big reason revealed separation with babita for 35 years said i am alcoholic

रणधीर कपूर और बबीता का रिश्ता

Randhir Kapoor On Separation With Wife Babita: कपूर खानदान के सबसे बड़े सदस्यों में से एक, रणधीर कपूर अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उनकी निजी जिंदगी भी किसी से कभी छुपी नहीं रही। करिश्मा कपूर और करीना कपूर के माता-पिता दोनों 35 सालों तक एक दूसरे से अलग रहे। अब खुद रणधीर कपूर ने इस अलग होने का कारण लोगों को बताया है। साथ ही उन्होंने पत्नी बबीता के साथ अपने उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते को लेकर भी बड़े खुलासे किए हैं। रणधीर ने न केवल अपनी शादी में आई कड़वाहट को स्वीकार किया, बल्कि पूरे बड़प्पन के साथ अलगाव की पूरी जिम्मेदारी भी अपने सिर ली।

रणधीर कपूर ने किए जिंदगी पर कई खुलासे (Randhir Kapoor On Separation With Wife Babita)

रणधीर कपूर ने हिंदुस्तान टाइम्स संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने 35 साल तक अलग रहने को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने बेहद भावुक होते हुए कहा, " मेरी और बबीता की की शादी में जो कुछ भी गलत हुआ, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि जो हुआ वह उस वक्त की जल्दबाजी का नतीजा था।" उन्होंने आगे साफ किया कि कानूनी तौर पर वह कभी अलग नहीं हुए थे। रणधीर बोले, "बबीता मेरी पत्नी हैं और हमेशा रहेंगी। करिश्मा और करीना मेरी बेटियां हैं। मैं एक इंसान हूं और मुझसे गलतियां हुईं, जिन पर मैं अब भी काम कर रहा हूं। अच्छी बात यह है कि अब हम साथ हैं।"

रणधीर ने बताया कैसे शुरू हुई थी बबीता संग लवस्टोरी

रणधीर ने उन दिनों को भी याद किया जब बबीता और वह फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात 1969 में हुई थी। 1971 में उन्होंने अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'कल, आज और कल' में बबीता को ही बतौर हीरोइन लिया। काम करते-करते दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। रणधीर ने मुस्कुराते हुए बताया, "मेरी ऑन-स्क्रीन इमेज ऐसी थी कि कोई हीरोइन मुझे गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन बबीता के साथ मेरा रिश्ता दोस्ती का था। मैं उनके लिए वो कंधा था जिस पर वो रो सकती थीं और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गईं।"

क्यों आई थी रिश्तों में दरार? (Randhir Kapoor Big Revealed her separation with Babita)

रणधीर ने उन कारणों पर भी बात की जिसकी वजह से 1988 में दोनों अलग रहने लगे थे। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उनका लाइफस्टाइल बबीता को पसंद नहीं था। रणधीर के मुताबिक, "बबीता को लगता था कि मैं बहुत ज्यादा शराब पीता हूं और देर रात घर आता हूं। उसे मेरा यह अनुशासनहीन जीवन पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि मैं बदल जाऊं, लेकिन मैं वैसा नहीं बन पाया जैसा वो चाहती थी और वो मुझे वैसे स्वीकार नहीं कर पाई जैसा मैं था।"

बेटियों की परवरिश ने रखा जोड़े रखा (Randhir and Babita daughter Karisma and Kareena)

अलग होने के बावजूद दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। रणधीर ने बताया कि बबीता ने अकेले ही करिश्मा और करीना की बहुत शानदार परवरिश की। आज दोनों बेटियां सुपरस्टार हैं और रणधीर इसका पूरा श्रेय बबीता को ही देते हैं। 35 सालों तक अलग घर में रहने के बाद, साल 2023 में यह जोड़ा एक बार फिर साथ रहने लगा है। रणधीर कपूर की यह कहानी सिखाती है कि परिवार और प्यार में गलतियां सुधारने के लिए कभी देर नहीं होती।

ये भी पढ़ें

राघव चड्ढा के BJP जॉइन के बीच कुमार विश्वास का पोस्ट वायरल, ‘महाभारत’ की इन पंक्तियां से दिया बड़ा संकेत?
बॉलीवुड
Kumar Vishwas share Mahabharat lines people connect Raghav Chadha Join BJP and arvind kejriwal downfall

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Apr 2026 10:40 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 35 साल तक क्यों दूर रही रणधीर कपूर से पत्नी बबीता? एक्टर ने किया बड़े कारण का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

साई पल्लवी की स्पीच हुई वायरल, अपनी टूटी-फूटी हिंदी को लेकर एक्ट्रेस हुई शर्मिंदा

Sai Pallavi speech went viral south actress embarrassed her broken Hindi at debut film ek din promotion
बॉलीवुड

धीरेंद्र शास्त्री के वो 5 विवादित बयान जिससे इंडस्ट्री पर किए थे तीखे प्रहार, मचा था बवाल

Bageshwar baba dhirendra krishna shastri 5 controversial statement amid Chhatrapati shivaji riteish deshmukh Angry
बॉलीवुड

‘राजेश खन्ना करते थे भद्दी टिप्पणी और गंदी हरकतें’ प्रेग्नेंसी के दौरान मौसमी चटर्जी को एक्टर ने किया था बेइज्जत

rajesh khanna used to make lewd comments dirty acts he insulted Moushumi Chatterjee during pregnancy
बॉलीवुड

77 साल के ‘महाभारत’ फेम अभिनेता से छिन गया काम? कंवरजीत पेंटल बोले- फॉलोअर्स नहीं इसलिए एक्टर नहीं

Mahabharat Actor Kanwarjeet Paintal
बॉलीवुड

12 करोड़ बजट, कमा लिए 109 करोड़, 13 साल पहले इस फिल्म ने लोगों को फिर से सिखा दी ‘आशिकी’

Aashiqui 2 Anniversary
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.