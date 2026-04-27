35 साल तक क्यों दूर रही रणधीर कपूर से पत्नी बबीता? एक्टर ने किया बड़े कारण का खुलासा

रणधीर कपूर ने हिंदुस्तान टाइम्स संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने 35 साल तक अलग रहने को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने बेहद भावुक होते हुए कहा, " मेरी और बबीता की की शादी में जो कुछ भी गलत हुआ, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि जो हुआ वह उस वक्त की जल्दबाजी का नतीजा था।" उन्होंने आगे साफ किया कि कानूनी तौर पर वह कभी अलग नहीं हुए थे। रणधीर बोले, "बबीता मेरी पत्नी हैं और हमेशा रहेंगी। करिश्मा और करीना मेरी बेटियां हैं। मैं एक इंसान हूं और मुझसे गलतियां हुईं, जिन पर मैं अब भी काम कर रहा हूं। अच्छी बात यह है कि अब हम साथ हैं।"