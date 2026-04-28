परिणीति चोपड़ा के ‘जीत’ वाले पोस्ट से मची खलबली, लोगों ने किए भद्दे कमेंट, बोले- BJP ने दिया

सोशल मीडिया पर अब लोग परिणीति की इस स्टोरी पर कमेंट कर रहे हैं। कोई इस पर अपनी भड़ास निकालकर तंज कस रहा है तो कोई दिल वाले इमोजी भेज रहा है। एक यूजर ने गुस्से में लिखा, "क्या बीजेपी ने गिफ्ट किया।" दूसरे ने लिखा, "बधाई हो राघव और परिणीति जहां आप लोगों के काम को इज्जत न मिले तो दूसरा ऑप्शन ही देखना पड़ता है।" तीसरे ने लिखा, "आपका पति आपसे ज्यादा अच्छा एक्टर निकला।" एक अन्य ने लिखा, "राघव चड्ढा एक गद्दार है।" तो वहीं एक ने राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने पर उन्हें गाली देनी शुरू कर दी। वहीं, कई लोग इसे उनका पहला रिएक्शन भी कह रहे हैं।