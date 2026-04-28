28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सिर्फ 15 मिनट में रिकॉर्ड हुआ ‘धुरंधर 2’ का वायरल गाना ‘जाइए सजना’, सिंगर सतिंदर सरताज ने किया खुलासा

Dhurandhar 2 Viral Song Jaiye Sajna Recorded In 15 Minutes: फिल्म 'धुरंधर 2' के वायरल गाने 'जाइए सजना' को लेकर सिंगर सतिंदर सरताज ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि इस गाने को सिर्फ 15 मिनट में रिकॉर्ड किया गया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 28, 2026

Dhurandhar 2 Viral Song Jaiye Sajna Recorded In 15 Minutes

Dhurandhar 2 Viral Song Jaiye Sajna Recorded In 15 Minutes (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Viral Song Jaiye Sajna Recorded In 15 Minutes: इन दिनों अगर किसी फिल्मी गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है 'धुरंधर 2' का चर्चित ट्रैक 'जाइए सजना'। सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक चार्ट्स तक यह गाना छाया हुआ है। खास बात यह है कि जिस हिस्से ने लोगों को सबसे ज्यादा दीवाना बनाया, वो महज 15 मिनट में तैयार हुआ था। अब इस गाने को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है।

बताया जा रहा है कि फिल्म की रिलीज से ठीक पहले इस गाने में आखिरी समय पर बदलाव किया गया और उसी बदलाव ने ट्रैक को नई जान दे दी। यही वजह है कि अब दर्शकों की भारी मांग पर इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी लाया जा रहा है।

आखिरी समय में आया बड़ा आइडिया (Dhurandhar 2 Viral Song Jaiye Sajna Recorded In 15 Minutes)

फिल्म से जुड़े लोगों के मुताबिक, शुरुआत में ये गाना अपने मौजूदा रूप में मौजूद ही नहीं था। बाद में टीम को लगा कि इसमें एक अलग आत्मा और गहराई की जरूरत है। तब अचानक सतिंदर सरताज से संपर्क किया गया।

कहा जाता है कि उस समय फिल्म का प्रिंट विदेशों में रिलीज के लिए भेजा जाना था और समय बेहद कम था। ऐसे में टीम ने सरताज से मदद मांगी।

शो पर जाने से पहले किया कमाल

सतिंदर सरताज ने बताया कि जिस दिन उन्हें कॉल आया, उसी दिन उनका लुधियाना में लाइव शो था। वह अपनी तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन बातचीत के दौरान उन्हें समझ आया कि ये एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए है।

इसके बाद उन्होंने बिना देर किए ट्रैक सुना, लाइन लिखी, धुन तैयार की और अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर भेज दिया। यह पूरा काम करीब 15 मिनट में पूरा हो गया। काम खत्म करके वह सीधे अपने कॉन्सर्ट के लिए निकल गए।

रिलीज के बाद मचा तहलका (Dhurandhar 2 Viral Song Jaiye Sajna Recorded In 15 Minutes)

शुरुआत में सरताज को अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा हिस्सा इतना बड़ा असर छोड़ देगा। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें लगातार मैसेज, फोन कॉल और तारीफ मिलने लगी। लोगों ने खास तौर पर उनके हिस्से को गाने की जान बताया। सोशल मीडिया पर रील्स और शॉर्ट वीडियो में यह लाइन तेजी से वायरल होने लगी।

भूषण कुमार भी रह गए हैरान

टी-सीरीज के प्रमुख भूषण कुमार ने भी माना कि इस ट्रैक का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा रहा। उनका कहना है कि जब उन्होंने इसे पहली बार सुना, तो आवाज में मौजूद रूहानी एहसास ने उन्हें प्रभावित कर दिया।

उन्होंने बताया कि दर्शकों की मांग को देखते हुए अब इस गाने का लंबा संस्करण जारी किया जाएगा, ताकि फैंस इसे और ज्यादा सुन सकें।

संगीत बना फिल्म की ताकत

धुरंधर 2 सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि संगीत के मामले में भी बड़ी सफलता बन चुकी है। फिल्म के एक्शन और कहानी के साथ इसके गानों ने भी दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी फिल्म की सफलता में संगीत की बड़ी भूमिका होती है और जाइए सजना इसका ताजा उदाहरण है।

रणवीर सिंह की फिल्म का जलवा जारी

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 पहले ही कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। अब इसके गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ चुके हैं। इससे साफ है कि फिल्म सिर्फ सिनेमाघरों में नहीं, बल्कि लोगों की प्लेलिस्ट में भी राज कर रही है।

एक बार फिर साबित हुआ है कि कभी-कभी बड़े हिट गाने महीनों की प्लानिंग से नहीं, बल्कि 15 मिनट की सच्ची कला से बनते हैं।

ये भी पढ़ें

पंजाबी आ गए ओए! जिमी फॉलन के शो में पहुंचे दिलजीत दोसांझ, होस्ट को करा दिया भांगड़ा
बॉलीवुड
Diljit Dosanjh Jimmy Fallon Show

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Apr 2026 02:04 pm

Published on:

28 Apr 2026 02:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सिर्फ 15 मिनट में रिकॉर्ड हुआ ‘धुरंधर 2’ का वायरल गाना ‘जाइए सजना’, सिंगर सतिंदर सरताज ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

लड़कियों वाली हील पहनकर अक्षय कुमार ने ‘लाल परी’ पर किया डांस, फराह खान देखकर रह गईं दंग

Akshay Kumar Heel Dance
बॉलीवुड

मौत से पहले 12 करोड़ की संपत्ति दाम में दे गए थे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, एक दर्द बना बड़ा कारण

Bollywood music director Mohammed Zahur Khayyam donated his all property to trust for this painful reason
बॉलीवुड

पूजा भट्ट ने पिता महेश भट्ट को लेकर किया खुलासा, बताया सेट पर कैसा करते हैं व्यवहार

Pooja Bhatt Big Revealed On Father Mahesh Bhatt Behaviour on shooting set said alway he aggressive
बॉलीवुड

Dhurandhar 2: ‘दंगल’ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर मंडराया खतरा, ‘धुरंधर 2’ दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने से बस इतने कदम दूर

Dhurandhar 2 Box Office Gross Collection
बॉलीवुड

‘मैं हेल्दी हूं, फिर भी रिस्क में’, सोहा अली खान ने ब्लड रिपोर्ट से किया खुलासा, एक्ट्रेस को है इस बीमारी का खतरा

Soha Ali Khan Heart Disease Risk
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.