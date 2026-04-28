सिर्फ 15 मिनट में रिकॉर्ड हुआ ‘धुरंधर 2’ का वायरल गाना ‘जाइए सजना’, सिंगर सतिंदर सरताज ने किया खुलासा

Dhurandhar 2 Viral Song Jaiye Sajna Recorded In 15 Minutes: इन दिनों अगर किसी फिल्मी गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है 'धुरंधर 2' का चर्चित ट्रैक 'जाइए सजना'। सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक चार्ट्स तक यह गाना छाया हुआ है। खास बात यह है कि जिस हिस्से ने लोगों को सबसे ज्यादा दीवाना बनाया, वो महज 15 मिनट में तैयार हुआ था। अब इस गाने को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है।