सिर्फ 15 मिनट में रिकॉर्ड हुआ ‘धुरंधर 2’ का वायरल गाना ‘जाइए सजना’, सिंगर सतिंदर सरताज ने किया खुलासा

Dhurandhar 2 Viral Song Jaiye Sajna Recorded In 15 Minutes (सोर्स- एक्स)
Dhurandhar 2 Viral Song Jaiye Sajna Recorded In 15 Minutes: इन दिनों अगर किसी फिल्मी गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है 'धुरंधर 2' का चर्चित ट्रैक 'जाइए सजना'। सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक चार्ट्स तक यह गाना छाया हुआ है। खास बात यह है कि जिस हिस्से ने लोगों को सबसे ज्यादा दीवाना बनाया, वो महज 15 मिनट में तैयार हुआ था। अब इस गाने को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है।
बताया जा रहा है कि फिल्म की रिलीज से ठीक पहले इस गाने में आखिरी समय पर बदलाव किया गया और उसी बदलाव ने ट्रैक को नई जान दे दी। यही वजह है कि अब दर्शकों की भारी मांग पर इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी लाया जा रहा है।
फिल्म से जुड़े लोगों के मुताबिक, शुरुआत में ये गाना अपने मौजूदा रूप में मौजूद ही नहीं था। बाद में टीम को लगा कि इसमें एक अलग आत्मा और गहराई की जरूरत है। तब अचानक सतिंदर सरताज से संपर्क किया गया।
कहा जाता है कि उस समय फिल्म का प्रिंट विदेशों में रिलीज के लिए भेजा जाना था और समय बेहद कम था। ऐसे में टीम ने सरताज से मदद मांगी।
सतिंदर सरताज ने बताया कि जिस दिन उन्हें कॉल आया, उसी दिन उनका लुधियाना में लाइव शो था। वह अपनी तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन बातचीत के दौरान उन्हें समझ आया कि ये एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए है।
इसके बाद उन्होंने बिना देर किए ट्रैक सुना, लाइन लिखी, धुन तैयार की और अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर भेज दिया। यह पूरा काम करीब 15 मिनट में पूरा हो गया। काम खत्म करके वह सीधे अपने कॉन्सर्ट के लिए निकल गए।
शुरुआत में सरताज को अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा हिस्सा इतना बड़ा असर छोड़ देगा। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें लगातार मैसेज, फोन कॉल और तारीफ मिलने लगी। लोगों ने खास तौर पर उनके हिस्से को गाने की जान बताया। सोशल मीडिया पर रील्स और शॉर्ट वीडियो में यह लाइन तेजी से वायरल होने लगी।
टी-सीरीज के प्रमुख भूषण कुमार ने भी माना कि इस ट्रैक का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा रहा। उनका कहना है कि जब उन्होंने इसे पहली बार सुना, तो आवाज में मौजूद रूहानी एहसास ने उन्हें प्रभावित कर दिया।
उन्होंने बताया कि दर्शकों की मांग को देखते हुए अब इस गाने का लंबा संस्करण जारी किया जाएगा, ताकि फैंस इसे और ज्यादा सुन सकें।
धुरंधर 2 सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि संगीत के मामले में भी बड़ी सफलता बन चुकी है। फिल्म के एक्शन और कहानी के साथ इसके गानों ने भी दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी फिल्म की सफलता में संगीत की बड़ी भूमिका होती है और जाइए सजना इसका ताजा उदाहरण है।
रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 पहले ही कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। अब इसके गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ चुके हैं। इससे साफ है कि फिल्म सिर्फ सिनेमाघरों में नहीं, बल्कि लोगों की प्लेलिस्ट में भी राज कर रही है।
एक बार फिर साबित हुआ है कि कभी-कभी बड़े हिट गाने महीनों की प्लानिंग से नहीं, बल्कि 15 मिनट की सच्ची कला से बनते हैं।
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