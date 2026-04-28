‘डॉन 3’ पर रणवीर सिंह के साथ पंगे को लेकर फरहान अख्तर ने तोड़ी चुप्पी, फिल्म से बाहर होने पर दिया रिएक्शन

फरहान अख्तर ने 'हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' के साथ बातचीत में साफ शब्दों में कहा कि इस इंडस्ट्री में हर पल हालात बदल सकते हैं। उन्होंने माना कि योजनाएं बनती हैं, लोग साथ आते हैं, लेकिन कई बार अंतिम समय में सब कुछ बदल जाता है। यही वजह है कि अब उन्होंने उम्मीदों को नियंत्रित रखना सीख लिया है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर डॉन 3 और रणवीर सिंह के बाहर होने से जोड़कर देखा जा रहा है।