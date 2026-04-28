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‘डॉन 3’ पर रणवीर सिंह के साथ पंगे को लेकर फरहान अख्तर ने तोड़ी चुप्पी, फिल्म से बाहर होने पर दिया रिएक्शन

Farhan Akhtar On Ranveer Singh Don 3 Row: बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने हाल ही में डॉन 3 पर रणवीर सिंह के साथ चल रहे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 28, 2026

Farhan Akhtar On Ranveer Singh Don 3 Row

Farhan Akhtar On Ranveer Singh Don 3 Row (सोर्स- एक्स)

Farhan Akhtar On Ranveer Singh Don 3 Row: बॉलीवुड की चर्चित फिल्मों में शामिल डॉन फ्रेंचाइजी लंबे समय से सुर्खियों में है। तीसरे पार्ट की घोषणा के बाद फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। जब बताया गया कि इस बार रणवीर सिंह नए डॉन बनकर पर्दे पर नजर आएंगे, तो चर्चा और तेज हो गई। लेकिन बाद में अचानक उनके प्रोजेक्ट से अलग होने की खबर सामने आई, जिसने इंडस्ट्री को चौंका दिया।

अब इस पूरे विवाद पर पहली बार फरहान अख्तर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्मी दुनिया में कुछ भी अंतिम नहीं माना जा सकता, जब तक वह कैमरे पर रिकॉर्ड न हो जाए।

फरहान ने कहा- हर चीज बदल सकती है (Farhan Akhtar On Ranveer Singh Don 3 Row)

फरहान अख्तर ने 'हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' के साथ बातचीत में साफ शब्दों में कहा कि इस इंडस्ट्री में हर पल हालात बदल सकते हैं। उन्होंने माना कि योजनाएं बनती हैं, लोग साथ आते हैं, लेकिन कई बार अंतिम समय में सब कुछ बदल जाता है। यही वजह है कि अब उन्होंने उम्मीदों को नियंत्रित रखना सीख लिया है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर डॉन 3 और रणवीर सिंह के बाहर होने से जोड़कर देखा जा रहा है।

रणवीर सिंह को लेकर क्यों मचा था बवाल

कुछ समय पहले खबर आई थी कि रणवीर सिंह ने अचानक डॉन 3 से दूरी बना ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की तैयारी पर पहले ही बड़ी रकम खर्च हो चुकी थी। प्री-प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट और अन्य तैयारियों में करोड़ों रुपये लगाए जा चुके थे।

ऐसे में यह मामला सिर्फ एक कास्टिंग बदलाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्री के बड़े विवादों में शामिल हो गया। कहा गया कि इस मुद्दे पर निर्माताओं के बीच भी बातचीत हुई थी।

फरहान बोले- करियर शानदार रहा है

फरहान अख्तर ने इस दौरान अपने करियर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अब तक का सफर शानदार रहा है और उन्हें बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। चाहे निर्देशन हो, अभिनय हो या लेखन, हर मोर्चे पर उन्हें अच्छा अनुभव मिला।

उन्होंने यह भी माना कि अगर लंबे समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहे, तो कभी-कभी मुश्किल दौर आना भी स्वाभाविक है। ऐसे समय को धैर्य से संभालना चाहिए।

क्या फिर साथ आएंगे रणवीर और फरहान?

हालांकि फरहान ने सीधे तौर पर रणवीर सिंह का नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बयान से यह साफ है कि मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इंडस्ट्री में चर्चाएं हैं कि बातचीत के रास्ते अभी खुले हैं और भविष्य में कोई नया मोड़ भी आ सकता है। फैंस अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डॉन 3 जल्द फ्लोर पर जाए और इस बार कहानी पहले से ज्यादा दमदार हो।

'डॉन 3' को लेकर उत्सुकता बरकरार

डॉन फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता सालों से कायम है। पहले अमिताभ बच्चन और बाद में शाहरुख खान ने इस किरदार को नई पहचान दी। अब तीसरे भाग को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बड़ी हैं।

फरहान अख्तर के बयान के बाद इतना जरूर साफ हो गया है कि फिल्म बन रही है, लेकिन अंतिम तस्वीर सामने आने में अभी समय लग सकता है।

फैंस कर रहे अगली घोषणा का इंतजार

अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि डॉन 3 में आखिरकार कौन मुख्य भूमिका निभाएगा। क्या रणवीर की वापसी होगी या कोई नया चेहरा सामने आएगा? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। तब तक फरहान अख्तर का एक बयान ही चर्चा में है- फिल्मी दुनिया में कुछ भी पक्का नहीं होता।

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Updated on:

28 Apr 2026 12:07 pm

Published on:

28 Apr 2026 12:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘डॉन 3’ पर रणवीर सिंह के साथ पंगे को लेकर फरहान अख्तर ने तोड़ी चुप्पी, फिल्म से बाहर होने पर दिया रिएक्शन

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