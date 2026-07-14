‘सपना चौधरी ने नाचकर गंद फैलाया’, आरक्षण दंगों के भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा की अभद्र टिप्पणी, हरियाणवी कलाकारों को दी चेतावनी

धर्मेंद्र हुड्डा ने कहा कि उसकी अगली मुहिम छोटे कपड़े पहनने, अभद्र डांस करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ है। उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मयूरी गहलोत समेत कई कलाकारों का नाम लेते हुए कहा कि फूहड़ता फैलाने वाले कई लोगों ने तो डरकर वीडियो बनाना बंद कर दिया है, लेकिन मयूरी गहलोत जैसी इन्फ्लुएंसर्स अभी भी बाज नहीं आ रही हैं। जो लोग अश्लील गानों से हरियाणा की छवि खराब कर रहे हैं, उन सभी की लिस्ट मेरे पास तैयार है। यह नंगा नाच अब बंद होकर रहेगा।'