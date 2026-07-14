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चण्डीगढ़ हरियाणा

‘सपना चौधरी ने नाचकर गंद फैलाया’, आरक्षण दंगों के भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा की अभद्र टिप्पणी, हरियाणवी कलाकारों को दी चेतावनी

Sapna Choudhary Dharmendra Hooda controversy: जाट आरक्षण दंगों के भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा ने सपना चौधरी और अनु कादयान (एके जट्टी) पर की अभद्र टिप्पणी। वीडियो जारी कर हरियाणवी कलाकारों पर लगाया अश्शीलता और फूहड़ता फैलाने का आरोप, दी 'नंगा नाच' बंद करने की चेतावनी।
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चण्डीगढ़ हरियाणा

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Imran Ansari

Jul 14, 2026

Sapna Choudhary Dharmendra Hooda controversy

आरक्षण दंगों के भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा की अभद्र टिप्पणी ।

Dharmendra Hooda viral video Sapna Choudhary: जाट आरक्षण दंगों का भगोड़ा आरोपी धर्मेंद्र हुड्डा एक बार फिर विवादों में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर धर्मेंद्र हुड्डा ने मशहूर हरियाणवी डांसर व एक्ट्रेस सपना चौधरी और सिंगर अनु कादयान (एके जट्टी) पर बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की हैं। दरअसल, हुड्डा ने दावा किया है कि ऑनलाइन सट्टा प्रमोशन के खिलाफ अभियान चलाने के बाद अब वह हरियाणा में फैल रही अश्लीलता, फूहड़ता और नशे के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू करने जा रहा है।

'सपना चौधरी ने नॉर्थ इंडिया में गंदगी फैलाई'

धर्मेंद्र हुड्डा ने अपने वीडियो की शुरुआत ही सपना चौधरी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों से की। उसने आरोप लगाया कि
सपना चौधरी ने डांस के नाम पर पूरे नॉर्थ इंडिया में 'नंगा नाच' कर गंदगी फैलाई है और हमारी छोरियां बिगाड़ी हैं। आज जो हरियाणा की लड़कियां स्टेज, छतों और गलियों में डांस कर रही हैं, उसकी जिम्मेदार सिर्फ सपना चौधरी हैं।'

हुड्डा ने सपना चौधरी के एक पुराने पॉडकास्ट में दिए बयान 'मर्द कुछ नहीं होते' पर भी तीखा निशाना साधा। उसने कहा कि जिन काका-ताऊ और मर्दों ने 100-100 देकर सपना को स्टार बनाया, वह आज उन्हीं मर्दों पर टिप्पणी कर रही हैं। इसके साथ ही उसने दावा किया कि सपना चौधरी पर 15 से 20 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले दर्ज हैं।

अनु कादयान और वीर साहू पर भी कसे तंज

विवादित वीडियो में हुड्डा ने हरियाणवी कलाकार अनु कादयान उर्फ एके जट्टी को भी आड़े हाथों लिया और उनकी निजी जिंदगी पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने चार घरों का नाश कर दिया। वहीं, सपना चौधरी के पति वीर साहू का जिक्र करते हुए उसने दावा किया कि सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग के कारण वीर साहू ने इंडस्ट्री छोड़ दी थी।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मयूरी गहलोत को दी चेतावनी

धर्मेंद्र हुड्डा ने कहा कि उसकी अगली मुहिम छोटे कपड़े पहनने, अभद्र डांस करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ है। उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मयूरी गहलोत समेत कई कलाकारों का नाम लेते हुए कहा कि फूहड़ता फैलाने वाले कई लोगों ने तो डरकर वीडियो बनाना बंद कर दिया है, लेकिन मयूरी गहलोत जैसी इन्फ्लुएंसर्स अभी भी बाज नहीं आ रही हैं। जो लोग अश्लील गानों से हरियाणा की छवि खराब कर रहे हैं, उन सभी की लिस्ट मेरे पास तैयार है। यह नंगा नाच अब बंद होकर रहेगा।'

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Updated on:

14 Jul 2026 03:02 pm

Published on:

14 Jul 2026 03:02 pm

Hindi News / Haryana / Chandigarh Haryana / ‘सपना चौधरी ने नाचकर गंद फैलाया’, आरक्षण दंगों के भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा की अभद्र टिप्पणी, हरियाणवी कलाकारों को दी चेतावनी

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