पंचकूला: हथियार लोड करते वक्त गिरीं दो गोलियां, 7 फायर गए खाली, एनकाउंटर के बाद धरे गए गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स

पुलिस के अनुसार हमला बुधवार आधी रात के करीब हुआ, जब नगर निगम वार्ड नंबर-1 के पार्षद के देवर और नाइट क्लब के मालिक रतन लुबाना सेक्टर-5 स्थित एक लाउंज से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान पल्सर बाइक पर पहुंचे दो हमलावरों ने उन पर कई राउंड फायरिंग कर दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि करीब आठ गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक गोली रतन लुबाना को लगी। गोलीबारी के दौरान 7 फायर खाली भी गए। हमलावर हथियार दोबारा लोड करते समय दो कारतूस मौके पर गिराकर फरार हो गए। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। इस गोलीबारी में एक स्थानीय निवासी के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है।