हरियाणा STF का बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो इनामी शूटर ढेर

मामले की जानकारी देते हुए STF बहादुरगढ़ के SP विक्रांत भूषण ने बताया कि पिछले महीने दो अज्ञात हमलावरों ने हांसी में जिम चलाने वाले एक युवक कपिल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में सिटी हांसी थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, प्रवेश और हिमांशु की पहचान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य शूटर्स के तौर पर हुई और बाद में उन्हें पकड़ने के लिए 1-1 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी।