Monsoon: मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली से मुंबई तक बारिश; कई राज्यों में रेड अलर्ट

Monsoon: देशभर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को देश के कई राज्यों में भारी बारिश हुई। जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। सड़कों पर पानी भर गया। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक भी लग गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दनों तक देश के बड़े हिस्से में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है।