Teejan Bai: पंडवानी गायिका पद्मविभूषण तीजन बाई एम्स रायपुर में भर्ती, हालत नाजुक

सीएम ने की स्वास्थ्य लाभ की कामना : मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय पंडवानी (Pandvani) शैली और विलक्षण कला-साधना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। उनका योगदान राज्य की सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि तीजन बाई शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ होकर पुनः अपनी अनुपम कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) और देश का गौरव बढ़ाती रहें।