4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Teejan Bai: पंडवानी गायिका पद्मविभूषण तीजन बाई एम्स रायपुर में भर्ती, हालत नाजुक

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बेहतर उपचार और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, परिजनों से फोन पर बात की...
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jul 05, 2026

Teejan Bai

सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्मविभूषण डॉ. तीजन बाई (Padma Vibhushan Teejan Bai) की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में भर्ती कराया गया है। एम्स (AIIMS Raipur) में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी विशेष निगरानी कर रही है।

अस्पताल सूत्रों के अनुसार तीजन बाई को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ और उम्र से संबंधित अन्य जटिलताओं के कारण आईसीयू (ICU) में रखा गया है। एम्स प्रबंधन द्वारा उनके स्वास्थ्य पर पल-पल की नजर रखी जा रही है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने पद्मविभूषण तीजन बाई के अस्वस्थ होने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। सीएम साय ने 4 जुलाई को तीजन बाई के परिजनों से फोन पर चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने जिला प्रशासन (District Administration) को निर्देश दिए हैं कि तीजन बाई के उपचार, निरंतर चिकित्सकीय निगरानी तथा सभी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध हो सके।

सीएम ने की स्वास्थ्य लाभ की कामना : मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय पंडवानी (Pandvani) शैली और विलक्षण कला-साधना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। उनका योगदान राज्य की सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि तीजन बाई शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ होकर पुनः अपनी अनुपम कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) और देश का गौरव बढ़ाती रहें।

अनुज शर्मा पहुंचे एम्स: छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार भाजपा विधायक अनुज शर्मा (BJP MLA Anuj Sharma) शनिवार को एम्स पहुंचे। वहां उन्होंने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्मविभूषण तीजन बाई का कुशलक्षेम जाना और डॉक्टरों से उनके इलाज के संबंध में चर्चा की। अनुज शर्मा ने तीजन बाई (Tijan Bai) के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।


Monsoon: मानसून में देरी से घबराएं नहीं, समय पर करें धान की बोआई-रोपाई

ये भी पढ़ें
Monsoon

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एम्स

big breaking

Breaking News

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Jul 2026 02:52 am

Published on:

05 Jul 2026 02:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Teejan Bai: पंडवानी गायिका पद्मविभूषण तीजन बाई एम्स रायपुर में भर्ती, हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Monsoon: मानसून में देरी से घबराएं नहीं, समय पर करें धान की बोआई-रोपाई

Monsoon
रायपुर

तूता में नहीं चलेगा बुलडोजर! NRDA ने कहा- फिलहाल नहीं होगी विस्थापन की कार्रवाई

Tuta Village News
रायपुर

"सच को तोड़-मरोड़ रही सरकार.." नकटी गांव विवाद पर भूपेश बघेल का BJP पर बड़ा हमला

Nakti Village News
रायपुर

छत्तीसगढ़ में हुआ झमाझम बारिश! अगले 24 घंटे संभलकर रहें, IMD का हाई अलर्ट जारी

CG Weather High Alert
रायपुर

Raipur Accident: छत पर सोलर पैनल लगा रहे दो मजदूरों की दर्दनाक मौत, एक बाल-बाल बचा

raipur accident
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.