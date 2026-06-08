Pepsi Sharma Passed Away: हजारों की भीड़ खींच लाती थी जोड़ी, जब मंच पर साथ आते थे सपना चौधरी और पेप्सी शर्मा

Haryanvi Ragni Singer Pepsi Sharma Passed Away:हरियाणवी लोक संगीत और रागिनी जगत से आज बेहद दुखद और स्तब्ध कर देने वाली खबर सामने आई है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अपनी बुलंद आवाज का जादू बिखेरने वाले मशहूर रागिनी कलाकार पेप्सी शर्मा का सोमवार सुबह कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुबह अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।