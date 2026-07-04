चंडीगढ़ में हादसा: इंडस्ट्रियल एरिया में ढही इमारत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका; मौके पर मची चीख-पुकार

Chandigarh Building Collapse: शनिवार की शाम चंडीगढ़ से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां के 'इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2' में एक इमारत अचानक भरभराकर ढह गई। हादसा इतना भयानक था कि आसपास के लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बिल्डिंग गिरते ही चारों तरफ धूल का गुबार छा गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और भारी भीड़ जमा हो गई है।