35 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 50 में बेची, कंज्यूमर कोर्ट ने रिजॉर्ट पर लगाया 10,000 का जुर्माना

Haryana consumer court: हरियाणा के एक रिजॉर्ट में पार्टी के दौरान कोल्ड ड्रिंक के 15 रुपए ज्यादा लेने का विवाद जब कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा तो जिला कंज्यूमर कमीशन ने आदेश दिया है कि रिजॉर्ट 75 रुपए वापस करे और मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपए भी दे। रिजॉर्ट ने एक पार्टी के दौरान ग्राहक से कोल्ड ड्रिंक के लिए प्रिंटेड कीमत से ज्यादा पैसे लिए थे और जब इस बात को ग्राहक ने गलत बताया तो रिजॉर्ट वाले ग्राहकों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे। दरअसल, ये मामला 14 सितंबर 2025 का है जब एक गेट-टुगेदर के लिए झज्जर के लाली रिजॉर्ट गए थे। वहां शिकायतकर्ताओं ने 500 ml की 5 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ऑर्डर कीं, जिनकी कीमत 35 रुपए छपी हुई थी, लेकिन फिर भी रिजॉर्ट ने इनका 50 रुपए का बिल बना दिया यानी की हर एक बोतल पर 15 रुपए ज्यादा वसूल लिए।