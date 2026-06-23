23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चण्डीगढ़ हरियाणा

35 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 50 में बेची, कंज्यूमर कोर्ट ने रिजॉर्ट पर लगाया 10,000 का जुर्माना

Haryana consumer court: हरियाणा के एक रिजॉर्ट में पार्टी के दौरान 35 रुपए की कोल्डड्रिंग के रिजॉर्ट ने 50 रुपए वसूले तो कंज्यूमर कोर्ट ने रिजॉर्ट से कहा 75 रुपए वापस करे और दस हजार का मुआवजा दे।

2 min read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Pooja Gite

Jun 23, 2026

consumer court fines haryana resort

PHOTO AI

Haryana consumer court: हरियाणा के एक रिजॉर्ट में पार्टी के दौरान कोल्ड ड्रिंक के 15 रुपए ज्यादा लेने का विवाद जब कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा तो जिला कंज्यूमर कमीशन ने आदेश दिया है कि रिजॉर्ट 75 रुपए वापस करे और मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपए भी दे। रिजॉर्ट ने एक पार्टी के दौरान ग्राहक से कोल्ड ड्रिंक के लिए प्रिंटेड कीमत से ज्यादा पैसे लिए थे और जब इस बात को ग्राहक ने गलत बताया तो रिजॉर्ट वाले ग्राहकों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे। दरअसल, ये मामला 14 सितंबर 2025 का है जब एक गेट-टुगेदर के लिए झज्जर के लाली रिजॉर्ट गए थे। वहां शिकायतकर्ताओं ने 500 ml की 5 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ऑर्डर कीं, जिनकी कीमत 35 रुपए छपी हुई थी, लेकिन फिर भी रिजॉर्ट ने इनका 50 रुपए का बिल बना दिया यानी की हर एक बोतल पर 15 रुपए ज्यादा वसूल लिए।

ज्यादा पैसे लेने पर बात नहीं

रिजॉर्ट में खाने पीने और दूसरी सभी चीजों का कुल बिल 1,290 रुपए बनाया गया। जब शिकायतकर्ता ने बिल चुकाते समय इस बात पर ध्यान दिया कि रिजॉर्ट वाले छपी कीमत से ज्यादा पैसे ले रहे हैं और उन्होंने ज्यादा पैसे लेने का कारण पुछा तो स्टाफ ने इस मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया। बात करने से इनकार करने के साथ ही ग्राहक और दोस्तों को बुरा-भला सुनाने लगे। आखिर में परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने 19 सितंबर, 2025 को रिजॉर्ट को एक लीगल नोटिस भेजा और कोल्ड ड्रिंक्स पर लिए गए ज्यादा पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

रिजॉर्ट को नोटिस भेजने पर भी कोई जवाब नहीं

जानकारी के मुताबिक, दिसंबर 2025 में झज्जर जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन पहुंचकर 1,290 की वापसी, मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 20,000 का मुआवजा और कानूनी खर्च के लिए 21,000 की मांग की। तो प्रेसिडेंट डॉ. शहाबुद्दीन और सदस्य श्रीनिवास खुंडिया और वीणा रानी की बेंच ने देखा कि नोटिस मिलने के बावजूद रिजॉर्ट कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ जिसके चलते मामले का फैसला एकतरफा सुनाया गया।

रिजॉर्ट को लापरवाही पड़ी भारी

कंज्यूमर कोर्ट ने जब शिकायत करने वाले बंदे के बिल चेक किए, तो पाया कि रिजॉर्ट ने सचमुच 35 प्रिंट रेट वाली बोतल के 50 वसूले थे और बार-बार मांगने पर भी पैसे वापस नहीं किए। कोर्ट ने इसे सर्विस में बड़ी लापरवाही माना और रिजॉर्ट को दोषी ठहराते हुए आदेश दिया कि वह ग्राहक से ज्यादा लिए गए 75 रुपए तो लौटाए ही, साथ ही केस दर्ज होने की तारीख से पैसा चुकाने तक का हर साल का 9% ब्याज भी दे। इसके अलावा, ग्राहक को हुई मानसिक टेंशन और कानूनी खर्चे के बदले 10,000 का मुआवजा देने को कहा गया है, और चेतावनी दी है कि अगर 40 दिनों के अंदर भुगतान नहीं हुआ, तो पूरी रकम पर सीधा 12% सालाना की दर से भारी ब्याज लगेगा।

दिल्ली डॉक्टर मेड मर्डर केस: ‘घर में मुझसे ज्यादा नौकरानी को मिलती थी तवज्जो’, हीन भावना में डॉक्टर ने बैट और गुप्ती से की हत्या

ये भी पढ़ें
delhi mount kailash doctor

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Jun 2026 12:11 pm

Hindi News / Haryana / Chandigarh Haryana / 35 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 50 में बेची, कंज्यूमर कोर्ट ने रिजॉर्ट पर लगाया 10,000 का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

चण्डीगढ़ हरियाणा

हरियाणा

ट्रेंडिंग

Pepsi Sharma Passed Away: हजारों की भीड़ खींच लाती थी जोड़ी, जब मंच पर साथ आते थे सपना चौधरी और पेप्सी शर्मा

pepsi sharma passed
चण्डीगढ़ हरियाणा

पंचकूला: हथियार लोड करते वक्त गिरीं दो गोलियां, 7 फायर गए खाली, एनकाउंटर के बाद धरे गए गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स

Panchkula firing
राष्ट्रीय

‘चेकअप के बहाने किया घिनौना काम’, इलाज कराने आई नाबालिग के साथ डॉक्टर की शर्मनाक करतूत

Crime News
राष्ट्रीय

जेल से फिर बाहर आया राम रहीम, 30 दिन की मिली मंजूरी; जानें अब तक कितनी बार मिली पैरोल

Gurmeet Ram Rahim parole
राष्ट्रीय

हरियाणा के नूंह में दरिंदगी: गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग से टूटकर 20 साल की युवती ने की आत्महत्या, मरने से पहले पुलिस को दिए बयान

Gangrape Blackmailing Suicide
चण्डीगढ़ हरियाणा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.