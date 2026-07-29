नूंह में ‘जिंदा समाधि’ स्टंट के दौरान युवक की मौत, 3 दिन बाद गड्ढे से निकाली गई लाश, प्रशासन बोला- अनुमति नहीं ली थी

Circus Stunt Death: हरियाणा के नूंह जिले में एक हैरतअंगेज और दर्दनाक हादसा सामने आया है। गांव के मेले में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए किए जाने वाले 'जिंदा समाधि' स्टंट ने 27 वर्षीय युवक की जान ले ली। साइकिल सर्कस से जुड़े दीपक नाम के युवक को बोरे में बंद कर मिट्टी के नीचे दफना दिया गया था। दावा था कि वह कुछ समय बाद जिंदा बाहर निकलेगा, लेकिन जब तीन दिन बाद गड्ढा खोदा गया तो उसकी दम घुटने से मौत हो चुकी थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशासन ने भी बिना अनुमति ऐसे जानलेवा स्टंट आयोजित किए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।