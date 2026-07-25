कनाडा में भारतीय युवती की गला घोंटकर हत्या, 22 वर्षीय लिव-इन पार्टनर गिरफ्तार, पिता ने कर्ज लेकर भेजा था विदेश

Indian Murdered in Canada: कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की राजधानी एडमॉन्टन में पंजाब की रहने वाली 23 वर्षीय दमनप्रीत कौर (Damanpreet Kaur) की हत्या के मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय भारतीय युवक रितिश कुमार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सेकेंड डिग्री मर्डर का मामला दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि दमनप्रीत की मौत गला घोंटने से हुई थी। इस वारदात से लुधियाना में रहें वाला दमनप्रीत कौर का परिवार गहरे शोक में है और शव को भारत लाने का प्रयास कर रहा है। दमनप्रीत के पिता ने बेटी की विदेश में पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था। लेकिन उसी बेटी की अब अंतिम झलक के लिए तरस रहे हैं।