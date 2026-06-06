लुधियाना में बड़ा हादसा टला, दिल्ली-वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन की बोगी टूटी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन के आगे बढ़ते समय कपलिंग पर अत्यधिक दबाव पड़ने से यह टूट गई होगी। हालांकि, यात्रियों का दावा है कि कपलिंग टूटने से पहले धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी थी, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है और मामले की गहन जांच जारी है कि यह पूरी घटना तकनीकी खराबी का परिणाम है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है।