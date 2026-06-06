6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लुधियाना में बड़ा हादसा टला, दिल्ली-वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन की बोगी टूटी

Ludhiana Railway Station Train: दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही स्पेशल ट्रेन की एक बोगी में बाथरूम के पास हिस्सा टूट गया।

2 min read
Google source verification

लुधियाना

image

Devika Chatraj

Jun 06, 2026

Special train Incident

लुधियाना में ट्रेन हादसा (X)

Ludhiana Special Train Incident: लुधियाना रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जा रही स्पेशल ट्रेन (04081) में तकनीकी खराबी आ गई। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी, दो डिब्बों को जोड़ने वाली कपलिंग अचानक टूट गई, जिससे तेज आवाज और जोरदार झटका महसूस किया गया।

जोरदार धमाके जैसी आवाज

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कपलिंग टूटने के तुरंत पहले और बाद में तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। इस आवाज से यात्रियों में दहशत फैल गई और कई लोग घबराकर अपने-अपने कोच से बाहर निकलने लगे। कुछ यात्रियों ने बताया कि आवाज इतनी तेज थी कि शुरुआत में उन्हें किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा हो गया।

दो हिस्सों में बंटी ट्रेन

कपलिंग टूटने के कारण ट्रेन के दो हिस्से अलग हो गए और स्लीपर कोच में झटका लगने से शौचालय (टॉयलेट) को नुकसान पहुंचा। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पूरी ट्रेन में चीख-पुकार और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF), जीआरपी और कमिश्नरेट पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। रेलवे के तकनीकी अधिकारी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। फिलहाल ट्रेन संचालन को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।

घटना की जांच जारी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन के आगे बढ़ते समय कपलिंग पर अत्यधिक दबाव पड़ने से यह टूट गई होगी। हालांकि, यात्रियों का दावा है कि कपलिंग टूटने से पहले धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी थी, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है और मामले की गहन जांच जारी है कि यह पूरी घटना तकनीकी खराबी का परिणाम है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है।

ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के बीच सुरक्षा अलर्ट भी चर्चा में

गौरतलब है कि आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पंजाब में विभिन्न संगठनों द्वारा मार्च निकालने की घोषणा के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है, जिसमें किसी भी संभावित एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

Updated on:

06 Jun 2026 12:12 pm

Published on:

06 Jun 2026 11:45 am

Hindi News / National News / लुधियाना में बड़ा हादसा टला, दिल्ली-वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन की बोगी टूटी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP Protest: ‘कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे अभिजीत दीपके के लिए एयरपोर्ट पर लगे ‘काला हिट’ के नारे

Dipke at airport
राष्ट्रीय

जंतर मंतर पर मिल रहे कॉकरोच मास्क और टीशर्ट, धरना प्रदर्शन के बीच सामने आया वीडियो

cockroach janta party t shirt mask
राष्ट्रीय

क्या अभिजीत दीपके को सच में अमेरिका से निकाल दिया गया है? वायरल दावों के बीच विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

Abhijeet Deepke
राष्ट्रीय

CJP Protest: दिल्ली में युवाओं का हल्लाबोल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे छात्र

CJP student protest Parliament Street Delhi
राष्ट्रीय

कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के समर्थन में उतरे योगेंद्र यादव, सुनाई कविता

CJP protest at Jantar Mantar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.