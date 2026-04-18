Sanjeev Arora ED Raid : 400 करोड़ से अधिक संपत्ति, इतने किलो सोना-चांदी, AAP नेता संजीव हैं इतने अमीर

फाइल फोटो | Credit - Sanjeev Arora/X
Sanjeev Arora ED Raid Latest News : आम आदमी पार्टी (पंजाब) नेता और मौजूदा कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ईडी के निशाने पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने अरोड़ा और उनके करीबियों के 13 ठिकानों पर एक साथ छापा (Sanjeev Arora ED Raid) मारा गया है। संजीव अरोड़ा देश के अमीर नेताओं में से एक हैं। आइए, इनकी संपत्ति आदि के बारे में जानते हैं।
संजीव अरोड़ा ने जो चुनाव आयोग को हलफनामा दिया है उसमें संपत्ति का जिक्र है। उस हिसाब से इनकी संपत्ति को नीचे दिए टेबल में समझ सकते हैं-
|विवरण
|राशि (INR)
|कुल संपत्ति (Total Assets)
|₹ 4,60,28,50,917
|कुल देनदारियां (Total Liabilities)
|₹ 37,10,26,886
|कुल संपत्ति (Total Net Worth)
|₹ 4,23,18,24,031
इस हिसाब से कुल देनदारियों को कुल संपत्ति में से घटाने के बाद, आपकी कुल संपत्ति लगभग 423.18 करोड़ रुपए है। इतनी संपत्ति आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं।
उनकी दी गई जानकारी के मुताबिक, कुल सोना 2864 किलोग्राम और हीरों की जूलरी है। इसके अलावा 11 किलोग्राम चांदी भी है। इनके पास सोने-चांदी भी खूब हैं। ये सब करीब दो करोड़ से अधिक की हैं।
Sanjeev Arora Case : प्रवर्तन निदेशालय (ED) संजीव अरोड़ा और उनके व्यापारिक सहयोगियों के खिलाफ "चेंज ऑफ लैंड यूज फ्रॉड केस" (Change of Land Use Fraud Case) के आरोपों की जांच कर रहा है।
उपरोक्त कारणों से ईडी छापेमारी कर रही है। 7 अक्टूबर 2024 को लुधियाना, दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर और गुड़गांव में छापेमारी के बाद ED यह जांच कर रही है कि क्या इस प्रक्रिया में अवैध धन का लेन-देन हुआ है।
बता दें, इन दिनों आम आदमी पार्टी के नेता विवादों में घिरे हैं। इससे पहले राघव चड्ढा पर पार्टी ने एक्शन लिया। फिर उनको केंद्र की ओर से जेड सिक्योरिटी दी गई। अब संजीव अरोड़ा छापेमारी को लेकर सुर्खियों में हैं।
नोट- संजीव अरोड़ा की संपत्ति की जानकारी चुनावी हलफनामे के आधार पर दी गई है। इसकी पुष्टि पत्रिका डॉट कॉम नहीं करता है। साथ ही ये जानकारी सिर्फ सामान्य सूचना के लिए है जिसका इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया या अन्य चीजों के लिए नहीं किया जा सकता है।
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