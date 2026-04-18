Sanjeev Arora ED Raid : 400 करोड़ से अधिक संपत्ति, इतने किलो सोना-चांदी, AAP नेता संजीव हैं इतने अमीर

Sanjeev Arora ED Raid Latest News : आम आदमी पार्टी (पंजाब) नेता और मौजूदा कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ईडी के निशाने पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने अरोड़ा और उनके करीबियों के 13 ठिकानों पर एक साथ छापा (Sanjeev Arora ED Raid) मारा गया है। संजीव अरोड़ा देश के अमीर नेताओं में से एक हैं। आइए, इनकी संपत्ति आदि के बारे में जानते हैं।