पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ED की बड़ी कार्रवाई, 13 ठिकानों पर छापेमारी, करीबियों पर भी रेड

जानकारी के अनुसार, यह मामला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी कई गंभीर आरोपों की जांच कर रही है, जिनमें जमीन के उपयोग में कथित अनियमित बदलाव, शेयर बाजार में हेरफेर और कीमतें बढ़ाने के आरोप, हवाला और अवैध धन लेनदेन, दुबई से भारत में पैसे की राउंड ट्रिपिंग, अवैध सट्टेबाजी से जुड़े फंड को रियल एस्टेट में निवेश शामिल है। ईडी का दावा है कि इन पैसों को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाया गया और वित्तीय लेनदेन में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं।