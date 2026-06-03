डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी का सवाल, पार्टी नेता राम कदम बोले-‘राहुल गांधी बताये, किस मजबूरी में सीएम बदला गया’

New CM Of Karnataka: बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बेंगलुरु में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेकर पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इस मौके पर कांग्रेस के कई शीर्ष नेता, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। शिवकुमार के साथ अनुभवी कांग्रेस नेता जी. परमेश्वर ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने दोनों नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान कांग्रेस नेतृत्व की एकजुटता भी साफ दिखाई दी, क्योंकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित रहे। बीजेपी ने अब कांग्रेस पर सवाल उठाये हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा है कि राहुल गांधी बताये, किस मजबूरी में सीएम बदला गया।