कौन हैं पार्टी में फूट डालने वाले ऋतब्रत बनर्जी? टीएमसी से पहले सीपीआईएम से भी हो चुके हैं निष्कासित, सांसद से बने विधायक

Who Is Ritabrata Banerjee: ममता बनर्जी को बंगाल के चुनावी परिणाम से जितना बड़ा झटका नहीं लगा, उससे बड़ा झटका उनको उन्हीं के पार्टी विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने दे दी। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के 60 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी। विधायकों ने ममता बनर्जी के द्वारा बनाये गए विपक्ष के नेता को नकार दिया। साथ ही ऋतब्रत बनर्जी सदन में विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा। जिसे विधानसभा स्पीकर ने भी मान्यता दे दी। आपको बता दें कि ऋतब्रत बनर्जी को ममता बनर्जी ने कुछ ही दिनों पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उनके साथ एक और विधायक को पार्टी से निकाला गया था। हालांकि मीडिया से बात करते हुए ऋतब्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी को ही अपना मुख्य सलाहकार बने रहने की गुजारिश की है।