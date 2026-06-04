केरल में आज मानसून की दस्तक, IMD ने जारी किया अलर्ट, कई राज्यों में भारी बारिश की दी चेतावनी

आईएमडी ने 4 जून को लिए दक्षिण में केरल तट से लेकर उत्तर में कश्मीर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट केरल, तटीय कर्नाटक से मध्य कर्नाटक होते हुए तेलंगाना, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख तक है। पश्चिम राजस्थान में तेज आंधी व बंवडर का अलर्ट भी है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले 6-7 दिनों में तटीय राज्यों में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। साथ ही उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में 40-50 किमी प्रति घंटा की तूफानी चलेगी और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।