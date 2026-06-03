देशभर में बदलेगा मौसम: 4 जून को केरल पहुंचेगा मानसून, 3 से 8 जून तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

South West Monsoon: दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जून को केरल तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को मानसून के 4 जून को केरल पहुंचने की संभावना जताई है। इससे पहले केरल समेत तटीय राज्य तमिलनाडु, पुदुचेरी सहित अन्य हिस्सों में प्री-मानसून की भारी बारिश हो रही है। आईएमडी के अनुसार मानसून के केरल पहुंचने का तय दिन 1 जून को रहता है, लेकिन इस पश्चिमी हवाएं कमजोर होने के कारण मानसून तय समय पर केरल नहीं पहुंचा। मंगलवार को मानसून की उत्तरी सीमा केरल के नजदीक दिखाई दी है। परिस्थितियां अनुकूल हैं, जिससे अगले 2-3 दिनों में अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में आगे बढ़ने की उम्मीद है।