Samay Raina Net worth : 28 की उम्र में 200 करोड़ की संपत्ति, लड़की से ज्यादा इस गेम से प्यार, जानिए ऐसी कमाल की बातें

साल 2025 में समय के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट' का एक एपिसोड (रणबीर इलाहाबादिया) भारी बवाल में फंस गया था। इस शो को लेकर कई जगहों पर पुलिस शिकायत दर्ज की गई। पुलिस की ओर से कॉल करके वीडियो हटवाए गए। कुल मिलाकर इस विवादित शो ने समय की जिंदगी को बेहाल कर दिया था। इसका जिक्र उन्होंने हाल के शो में किया है।