Haryana Farm Machinery Subsidy: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! 13 कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी, 3 अगस्त तक करें आवेदन

Haryana Farm Machinery Subsidy 2026 हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या पर प्रभावी रोक लगाने और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों के लिए बड़ी पहल की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) 2026-27 के तहत फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) से जुड़े आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र किसान 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े 13 कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देने का निर्णय लिया है।