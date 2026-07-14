‘विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर जानकारी मांग रहे हैं’, TET पेपर लीक पर राहुल गांधी को फडणवीस का जवाब

राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब देते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि 'मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जा चुकी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मैं उन्हें यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमारी सरकार बेहद ठोस कदम उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी हमारे देश में मौजूद रहकर यह जानकारी मांग रहे हैं, या फिर कहीं विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठा रहे हैं?'