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‘विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर जानकारी मांग रहे हैं’, TET पेपर लीक पर राहुल गांधी को फडणवीस का जवाब

Devendra Fadnavis Rahul Gandhi Maharashtra TET: राहुल गांधी के आरोपों पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का तीखा पलटवार। फडणवीस ने पूछा- कांग्रेस सांसद देश में रहकर जवाब मांग रहे हैं या विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर राजनीति कर रहे हैं?
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मुंबई

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Imran Ansari

Jul 14, 2026

Devendra Fadnavis Rahul Gandhi Maharashtra TET

TET पेपर लीक पर राहुल गांधी को फडणवीस का जवाब, फोटो सोर्स - ANI

Bhiwandi TET paper leak investigation:महाराष्ट्र के शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 के पेपर लीक मामले को लेकर सूबे में सियासी पारा चढ़ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) राहुल गांधी द्वारा इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरे जाने के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन पर बेहद तीखा हमला बोला है। फडणवीस ने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि कांग्रेस सांसद देश में रहकर यह जानकारी मांग रहे हैं या फिर विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए जवाब मांग रहे हैं।

राहुल गांधी कहां से पूछ रहे सवाल? - फडणवीस

राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब देते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि 'मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जा चुकी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मैं उन्हें यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमारी सरकार बेहद ठोस कदम उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी हमारे देश में मौजूद रहकर यह जानकारी मांग रहे हैं, या फिर कहीं विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठा रहे हैं?'

राहुल गांधी ने क्या लगाया था आरोप?

इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राज्य की महायुति सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने लिखा था कि 'महाराष्ट्र TET का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके चलते करीब 6 लाख उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। दो हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन नई परीक्षा तिथि का दूर-दूर तक कोई पता नहीं है।'

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) को पूरे राज्य में 28 जून 2026 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित करनी थी। इसके लिए राज्यभर में 1,028 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां लगभग 6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे। परीक्षा से ठीक पहले, भिवंडी में पुलिस जांच के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया। परीक्षा परिषद के सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, NEET 2026 परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद TET के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। बावजूद इसके, शनिवार तड़के गोपनीय सूचना मिली कि भिवंडी में कुछ संदिग्धों के पास परीक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेज और प्रश्नपत्र मौजूद हैं।

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Updated on:

14 Jul 2026 05:00 pm

Published on:

14 Jul 2026 05:00 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर जानकारी मांग रहे हैं’, TET पेपर लीक पर राहुल गांधी को फडणवीस का जवाब

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